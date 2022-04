Corona im Kreis Rottweil Nimmt das SRH-Krankenhaus noch Covid-Patienten auf?

Auf der Webseite des Landratsamtes in Rottweil steht, dass im SRH-Krankenhaus in Oberndorf keine Aufnahme von Covid-Patienten mehr möglich ist. Was hat es damit auf sich? Unsere Redaktion hat beim SRH-Krankenhaus und der Helios Klinik zur aktuellen Corona-Situation nachgefragt.