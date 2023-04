1 Gleich zur Stelle: der VfB-Stürmer Thomas Kastanaras erzielt gegen Hessen Kassel die Führung. Foto: Baumann/Pressefoto Baumann

Die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst gewinnt gegen Hessen Kassel mit 3:0. Dabei helfen drei Spieler aus dem Bundesligakader des VfB Stuttgart.









Der VfB Stuttgart II hat das Heimspiel gegen Hessen Kassel mit 3:0 (1:0) gewonnen. Dabei gab es für den Fußball-Regionalligisten Unterstützung aus dem Profiteam, um die Negativserie von zuvor fünf sieglosen Spielen zu beenden: Der Stürmer Thomas Kastanaras brachte die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst im Robert-Schlienz-Stadion schon früh in Führung (5. Minute). In der Schlussphase trafen noch Noah Ganaus (85.) und Mattis Hoppe (87.).

Aus dem Bundesligakader kamen in der Abwehr auch Antonis Aidonis und der Mittelfeldspieler Lilian Egloff in der U 21 zum Einsatz. Egloff hatte am Tag zuvor gegen Borussia Dortmund (3:3) noch auf der Bank in der Mercedes-Benz-Arena gesessen. „Wir haben defensiv sauber gearbeitet“, sagte Fahrenhorst, „offensiv haben wir spielerische Lösungen gesucht. Die Effizienz vor dem Tor hat aber etwas zu wünschen übrig gelassen. Wir hätten mehr Treffer erzielen können.“ Die Stuttgarter sind mit 40 Punkten Tabellenneunter und treten als Nächstes am Freitag (19 Uhr) bei den Offenbacher Kickers an.