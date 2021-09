Open Air in Dormettingen Voxxclub rocken das Schiefer-Erlebnis

Dass man trotz umfassender Hygieneregeln so richtig abfeiern kann, zeigten Voxxclub am Freitagabend in Dormettingen. Mehr als 400 Besucher im Schiefer-Erlebnis schunkelten, tanzten und sangen - und feierten sich und die Sänger ausgiebig.