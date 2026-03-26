Fußball Regionalliga: TSG Balingen - Sieg bei Eintracht Trier oder Tristesse?

Gegen Eintracht Trier brauchen die Balinger Regionalliga-Kicker dringend einen Heimsieg – im Abstiegskampf läuft die Zeit davon.
Beim FC Bayern Alzenau, dem Tabellennachbarn auf Rang 15, erkämpften sich die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen ein 0:0. Doch was ist dieses Ergebnis für die Mannschaft von Trainer Murat Isik letztlich wert? „Nur“ 0:0 – könnte man einerseits sagen, weil die Schwaben damit am 25. Spieltag die Chance verpassten, mit dem direkten Tabellennachbarn gleichzuziehen und somit die bedrohliche Lage im Abstiegskampf etwas zu entspannen. „Immerhin“ zu null gespielt und einen Punkt geholt – das muss man andererseits feststellen, weil die Alzenauer die gefährlichere Mannschaft waren und die TSG bekanntlich die schwächste Defensive (-36 im Torverhältnis) der Südweststaffel stellt.