Fußball Regionalliga: TSG Balingen - Sieg bei Eintracht Trier oder Tristesse?

Beim FC Bayern Alzenau, dem Tabellennachbarn auf Rang 15, erkämpften sich die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen ein 0:0. Doch was ist dieses Ergebnis für die Mannschaft von Trainer Murat Isik letztlich wert? „Nur“ 0:0 – könnte man einerseits sagen, weil die Schwaben damit am 25. Spieltag die Chance verpassten, mit dem direkten Tabellennachbarn gleichzuziehen und somit die bedrohliche Lage im Abstiegskampf etwas zu entspannen. „Immerhin“ zu null gespielt und einen Punkt geholt – das muss man andererseits feststellen, weil die Alzenauer die gefährlichere Mannschaft waren und die TSG bekanntlich die schwächste Defensive (-36 im Torverhältnis) der Südweststaffel stellt.

Neun Punkte fehlen So oder so dürfte klar sein: Richtig weitergeholfen hat das Remis beiden nicht. Aber auch das ist nur die halbe Wahrheit. Weil zuletzt nämlich sowohl der Tabellen-13. SC Freiburg II (1:2 in Fulda) als auch dessen Verfolger Kickers Offenbach (0:2 in Freiberg) unterlagen, haben Balingen und Alzenau ihren Rückstand auf jenes Team, das es aktuell zu überholen gilt, um immerhin einen Zähler verringert.

Neun Punkte fehlen der Isik-Elf allerdings immer noch auf Kickers Offenbach und Platz 14. Den dürfte es für den Klassenerhalt mindestens brauchen. Dies angesichts der Lage in der 3. Liga und den dort vom Abstieg bedrohten Südwest-Vereinen, SSV Ulm 1846 (derzeit erster Abstiegsplatz) und 1. FC Saarbrücken (erster Nicht-Abstiegsplatz). Träfe es am Ende beide, hätte die Regionalliga-Südweststaffel sogar zwei weitere, dann fünf Absteiger. Und dann müsste die TSG, die in 25 Spielen bislang lediglich 20 Punkte eingefahren hat, in den restlichen neun Begegnungen sogar noch satte zehn Zähler aufholen.

TSG benötigt dringend Siege

Viel Theorie, noch mehr Rechnerei – und nichts Genaues weiß man nicht: Außer, dass der Isik-Elf langsam aber sich die Zeit davon läuft. Und: Dass die TSG dringend Siege, ja am besten eine Siegesserie braucht, sonst dürfte die Tristesse den Eyach-Klub rasch wieder vereinnahmen. Eine weitere Chance auf Saison-Dreier Nummer sechs bietet sich den Balingern nun diesen Samstag (14 Uhr), wenn sie in der Bizerba-Arena auf Eintracht Trier treffen. Ein Heimerfolg wäre doppelt wichtig, weil auch der Mosel-Klub in Sachen Klassenerhalt noch keineswegs aus dem Gröbsten raus ist. Mit drei Punkten Vorsprung auf die Freiburger U23 stehen die Trierer derzeit auf Rang 12.

Neun Endspiele

Erneut nur Zuschauer wird dann Sascha Eisele sein. Das Balinger Eigengewächs laboriert an den Folgen eines Kreuzbandrisses und wird deshalb selbst nicht mehr in den Abstiegskampf eingreifen können. Das schmerze natürlich, sagt der Frommerner – im doppelten Sinne. „Natürlich wäre es mir lieber, ich könnte auf dem Platz stehen und den Jungs aktiv helfen“, sagt Eisele, der im Januar am Knie operiert wurde. Und wenngleich die Tabellensituation derzeit gegen die TSG spricht, nimmt der Routinier seine Teamkollegen in Schutz. Die Mannschaft mache es im Grunde gut. „Die Jungs hauen sich rein und sind oft genug knapp dran“, erklärt der 31-jährige Vize-Kapitän, der dazu rät, sich nicht allzu lange mit dem Studium der Tabellenlage aufzuhalten. „Wir haben in Balingen viele Jahre lang den Satz gepflegt, von Spiel zu Spiel denken zu wollen“, erinnert Eisele an Vereinslegende Karsten Maier, der dieses Mantra prägte. „So müssen wir das letzte Saisondrittel angehen.“ Neun Endspiele also.

Eisele verlängert Vertrag

Spätestens im Verlauf der neuen Runde will Eisele wieder auf dem Platz stehen. Dafür hat er zuletzt auch die Grundlage gelegt und seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. „Ich bin dankbar, dass der Verein auf mich zugekommen ist und trotz meiner Verletzung auch weiterhin auf mich baut“, sagt Eisele, seit der A-Jugend im TSG-Trikot. Eisele ist neben Ivo Colic, Marvin Jäger, Bastian Maier, Simun Birkic, Samuel Schneider, Ferdinand Schmidt und Ersatz-Keeper Louis Potye der achte Balinger, der für die neue Saison zugesagt hat. Zudem wird Adrian Müller vom FC Holzhausen zurückkehren. Das Gerüst für die neue Saison steht also. Die meisten Leistungsträger zögern aber noch mit ihrer Unterschrift. Eine Siegesserie würde sie vielleicht zum Verbleib bewegen.