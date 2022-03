1 Zufreiden nach dem Schlusspfiff: die Balinger Jonas Vogler, Pedro Almeida Morais, Fabian Fecker, Tim Wöhrle, Lukas Ramser, Luca Koelsch und Tobias Dierberger Foto: Eibner

Die TSG Balingen hat von ihrem Gastspiel in Homburg einen Zähler mitgebracht. In einem an Höhepunkten armen Spiel hatte die TSG eigentlich nur einen Schreckmoment in der ersten Halbzeit zu überstehen.















Nach nun 28 Spieltagen hat die TSG Balingen 38 Punkte gesammelt und ist mit der bisher starken Rückrunde auf dem Weg zum sicheren Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Martin Braun hat den 23 Zählern der Hinrunde nun 15 in zehn Rückrundenspielen hinzugefügt. Während beim Hinrundenspiel viel Aufregung herrschte, weil die TSG in der Bizerba-Arena nach dem Rückstand aus der ersten Halbzeit die Partie durch zwei Tore von Jan Ferdinand noch drehte und damit den zweiten Heimerfolg in Folge gegen Homburg feierte, lief das Rückrundenspiel viel ruhiger – und zäher – ab, ehe sich die beiden Teams torlos trennten.

Die erste Halbzeit

Die Homburger legen los wie die Feuerwehr, wollen die drei Punkte zu Hause sichern – wie bisher in jedem Heimspiel gegen die TSG Balingen, seit sich die beiden Teams in der Regionalliga duellieren. Doch sowohl Patrick Dulleck (10.) als auch Shako Esdras Onangolo w Okitasombo (12.) finden ihren Meister in TSG-Keeper Marcel Binanzer. Der macht allerdings in der 18. Minute ein schlechtes Bild, als er den Ball erst schlampig spielt und dann zur Rettung schreiten muss, bei der er das Spielgerät merkwürdig trifft. Nach diesem Fast-Eigentor beruhigt sich die Partie etwas, Jonas Meiser kommt zur ersten Halbchance für die TSG, doch sein erster Schuss wird geblockt, der zweite geht über das FCH-Gehäuse. Insgesamt fällt den Gastgebern viel zu wenig ein, um die Balinger Defensive in Verlegenheit zu bringen. Viele Schüsse aus der zweiten Reihe prägen das Geschehen, richtig gefährlich wird es jedoch nicht.

Die zweite Halbzeit

In den zweiten 45 Minuten ändert sich an der Partie wenig. Es ist eher ein zähes Ringen auf dem Spielfeld, als dass richtig zwingende Aktionen herausspringen. Homburg entwickelt zu wenig Ideen, die TSG geht wenig Risiko – und so sind die Zuschauer am Ende froh, als Schiedsrichter Felix Berger die Partie abpfeift. Der FC Homburg hat damit zwar seine Serie gehalten und ist jetzt seit fünf Spielen ohne Niederlage, aber angesichts der bisher drei Heimsiege in drei Regionalliga-Partien gegen die TSG hatten sich die Gastgeber mehr ausgerechnet. Die TSG hat ihr Ziel, einen Punkt mitzunehmen, dagegen erreicht.

Statistik

TSG Balingen: Marcel Binanzer – Sascha Eisele (70. Luca Leon Kölsch), Matthias Schmitz, Laurin Curda, Marco Gaiser (75. Lukas Ramser), Tim Wöhrle, Jonas Vogler, Pedro Almeida Morais (90. Tobias Dierberger), Jonas Meiser, Leander Vochatzer, Jan Ferdinand.