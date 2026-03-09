Fußball Regionalliga Südwest: TSG Balingen wittert wieder etwas Morgenluft

Nach dem 3:2-Sieg am Bornheimer Hang beim FSV Frankfurt hat sich die Ausgangslage für die Eyachstädter im Abstiegskampf in der Regionalliga Südwest minimal verbessert.
Natürlich ist es noch zu früh, um nach einem Sieg die Wende ausrufen. Dennoch hat der 3:2-Erfolg der TSG Balingen am Wochenende beim FSV Frankfurt gezeigt, dass man die Schwaben im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest noch nicht abschreiben darf. Vor allem aufgrund der widrigen Umstände, die sich die Viertliga-Fußballer von Trainer Murat Isik zwar zunächst auch selbst eingebrockt hatten, denen sie aber zu trotzen wussten – und das in einer Art und Weise, die an der Eyach Anlass zu zumindest zarter Hoffnung geben darf. Am Bornheimer Hang, beim Tabellendritten der Südweststaffel, steckten die Balinger einen früh verschossenen Elfmeter (Latifovic, 9. Minute) und einen 0:2-Rückstand zur Pause weg – und drehten die Partie des 23. Spieltags am Ende in einen Auswärtssieg um, den sie zu allem Überfluss noch in Unterzahl (Gelb-Rot gegen Colic, 84.) ins Ziel bringen mussten.