Kaan Akkaya bleibt der TSG Balingen auch weiterhin treu. Der 27-Jährige hat seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine achte Saison bei den Eyachstädtern.

Fußball-Regionalligist TSG Balingen macht in Sachen Kaderplanung für die kommenden Saison Nägel mit Köpfen. Mit Kaan Akkaya, Adrian Müller, Tobias Dierberger, Jonas Fritschi und Youngster Leon Mathauer haben die Eyachkicker am Freitag gleich fünf Vertragsverlängerungen bekannt gegeben.















Der 27-jährige Kaan Akkaya geht schon in seine achte Saison bei der TSG. Der Hechinger kickte bereits in der Jugend in Balingen, wechselte dann in den Nachwuchs des Bundesligisten VfB Stuttgart und kehrte im Jahr 2014 aus dessen U19 zu den Eyachstädtern zurück. In dieser Saison erzielte der Mittelfeldspieler für die TSG in 32 Regionalliga-Spielen zwei Treffer und bereitete vier vor.

Linksverteidiger Adrian Müller spielt schon seit der U17 für die TSG Balingen. Der 26-Jährige, der in dieser Saison von einer langwierigen Verletzunge geplagt wurde, bleibt dem Klub weiterhin erhalten.

Mit Leon Mathauer bekommt ein weiteres Eigengewächs der TSG nach starken Leistungen in der Landesliga-Mannschaft nun seine Chance, sich für die Regionalliga-Truppe zu empfehlen. In dieser Saison wurde der 20-Jährige von Trainer Braun schon dreimal eingewechselt.

Weiter an Bord bleibt auch Mittelstürmer Tobias Dierberger. Der 25-Jährige kam im Sommer 2019 von der TSG Tübingen und bringt es in der aktuellen Spielzeit auf zwei Treffer.

Ebenfalls seit 2019 läuft Jonas Fritschi für die TSG Balingen an. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselte aus dem Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten SC Freiburg zur TSG.