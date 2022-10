3 Jan Ferdinand erzielte den 1:1-Ausgleich vom Elfmeterpunkt. Foto: Eibner

Das war stark: Mit einer klasse Vorstellung hat sich die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest am Freitagabend bei Tabellenführer SSV Ulm ein 1:1 (0:0)-Unentschieden erkämpft.















Balingens Cheftrainer Martin Braun hatte seine Startelf gegenüber dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart auf vier Positionen verändert: Für Jonas Meiser, Kaan Akkaya, Jonas Fritschi und Moritz Kuhn kamen Tobias Dierberger, Adrian Müller, Pedro Almeida-Morais und Sascha Eisele von Beginn an in die Partie.

Braun hatte seine Mannschaft taktisch gut eingestellt: Balingen spielte in der Anfangsphase mutig nach vorne und lancierte immer wieder sehenswerte Angriffe; präsentierte sich aber auch in der Defensivarbeit hellwach und arbeitete bei Ballverlusten gut zurück.

Und so dauerte es bis zur 22. Minute, ehe der Tabellenführer das erste Mal nennenswert vor das Balinger Gehäuse kam: Nach einer Flanke von Nicolas Jann köpfte Moritz Hannemann drüber. Brenzlig wurde es für die Gäste fünf Minuten später, als Jann zum Ex-Balinger Simon Klostermann durchsteckte, der seinen Sturmpartner Patrick Dulleck bediente. Aber mit einer starken Fußparade entschärfte TSG-Keeper Marcel Binanzer den Flachschuss und verhinderte so einen Rückstand seiner Mannschaft.

Auch die TSG kam zu guten Gelegenheiten durch einen Kopfball von Jan Ferdinand (32.) und einen Drehschuss von Dierberger, der noch abgefälscht wurde (34.). Danach tat sich auf beiden Seiten nicht mehr viel; und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel war Balingen sofort wieder im Spiel und legte den Vorwärtsgang ein; doch eine Hereingabe in den Strafraum von Eisele fand keinen Abnehmer (46.); und nach einem schönen Angriff über die rechte Seite brachte Laurin Curda den Ball gefährlich vor das Ulmer Tor, doch Ferdinand fehlte ein Schritt, um den Ball noch zu erreichen.

Auf der anderen Seite konnte Balingen den ersten Angriff der "Spatzen"im zweiten Durchgang zunächst klären; aber Ulm blieb im Ballbesitz, und David Grözinger passte von der linken Seite in den Strafraum, wo der Ball bei Dulleck landete, der das Leder wuchtig zum 1:0 unter die Latte donnerte.

Der Führungstreffer verlieh den "Spatzen" Flügel, die sich nun weitere gute Chancen erspielten: Nach einem feinen Pass in den Lauf von Dulleck jagte dieser seinen Drehschuss knapp übers Lattenkreuz (54.), drei Minuten später bediente Dulleck Klostermann im Strafraum, der im letzten Moment gebremst wurde; und danach zog Jann aus 22 Metern ab, kein Problem für Binanzer. Balingen spielte in der Folge immer wieder nach vorne, und wurde belohnt: In der 82. Minute herrschte nach einem weiten Einwurf von Eisele Getümmel im Ulmer Strafraum; Ferdinand wurde zu Fall gebracht und es gab Elfmeter. Ferdinand übernahm selbst und verwandelte bombensicher zum 1:1-Ausgleich (82.). Dabei blieb es.

SSV Ulm: Ortag; Geyer, Ludwig, Schmidts, Stoll, Hannemann (78. Ahrend), Jann (63. Allgeier, P. Maier, Grözinger, Klostermann (63. Rühle/81. C. Maier), Dulleck (63. Chessa).

TSG Balingen: Binanzer; Schmitz, Vogler, Wöhrle, Müller (63. Akkaya), Curda, Eisele, Ramser (63. Vochatzer), Almeida-Morais 876. Viventi), Dierberger (63. Kuhn), Ferdinand (90.+5) Vegelin.

Tore: 1:0 Patrick Dulleck (52.), 1:1 Jan Ferdinand (82./Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Jonas Brombacher (Kandern).

Zuschauer: 2194. .