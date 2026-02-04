Die Eyachstädter machen bei der TSG Tübingen schon in Halbzeit eins alles klar.







Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen gewann am Mittwochabend ein Testspiel bei der TSG Tübingen mit 5:0 (4:0). Bei winterlichen Temperaturen übernahm das Team von Cheftrainer Murat Isik von Beginn an das Kommando und erspielte sich zahlreiche Chancen. Mittelstürmer Simon Klostermann erzielte dabei vier Treffer (9., 23., 26., 45.) und sorgte für den 4:0-Halbzeitstand.Nach der Pause wechselte Balingen kräftig durch, insgesamt kamen 20 Spieler zum Einsatz, darunter fünf Jugendspieler. Zwar standen die Gastgeber nun tief, und die Chancenverwertung der Gäste ließ nach, doch Simon Birkic stellte den 5:0-Endstand her (72.). „Wir haben das Spiel dominiert, das Ergebnis geht so in Ordnung. Im zweiten Abschnitt haben wir uns vielleicht die ein oder andere Chance zu wenig erspielt“, bilanzierte TSG-Cheftrainer Murat Isik. In der Wintervorbereitung testet die TSG noch gegen SSV Reutlingen (8. Februar), Young Boys Reutlingen (11. Feb.) und Illertissen (14. Feb.), bevor am 21. Februar beim FC08 Homburg die Liga startet.