1 Geschafft! 2:1 gewnnen beim VfB Stuttgart II. Doppeltorschütze Jan Ferdinad (27) wird von seinen Balinger Mitspielern beglückwünscht. Foto: Eibner

Und der nächste Derbysieg: Mit einer starken Leistung haben die Fußballer der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest am Freitagabend bei der U21 des VfB Stuttgart mit 2:1 gewonnen. "Mann des Abends" war Doppeltorschütze Jan Ferdinand.















Für die "Jungen Wilden" des VfB war dies ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Wie wichtig den Kickern mit dem roten Brustring dieses Spiel war, zeigt die Tatsache, dass VfB-Trainer Frank Fahrenhorst in seiner Startaufstellung mit Torhüter Florian Schock, Roberto Massimo, U21-Nationalspieler Mateo Klimowicz, Ex-Nationalspieler Daniel Didavi und dem dänischen U21-Nationalspieler Wahidullah Faghir gleich fünf Profis aus dem Bundesligakader aufgeboten hatte.

Jan Ferdinand bringt Balingen früh mit 1:0 in Führung

Doch die TSG hatte nur in den Anfangsminuten etwas Probleme mit dem Tempo der Gastgeber, die zwar viel Ballbesitz generierten, aber nur wenig Gefahr ausstrahlten. Vier Minuten waren gespielt, als vor dem Balinger Tor Richard Weil aus spitzem Winkel zum Abschluss kam, sein Schuss aber von Sascha Eisele geklärt wurde. Wie es geht zeigte, das Team von TSG-Cheftrainer Martin Braun, der Torhüter Marcel Binanzer, Kaan Akkaya und Pedro Almeide-Morais für Julian Hauser, Jonas Fritschi und Lukas Ramser in die Startelf beordert hatte, in der neunten Minute: Almeida-Morais, der mit einem langen Ball auf dem rechten Flügel angespielt wurde, vernaschte Dominik Nothnagel und passte den Ball flach vor das Tor, wo Ferdinand zur 1:0-Führung der Eyachstädter einschob.

VfB Stuttgart II gleicht im Gegenzug zum 1:1 aus

Der Balinger Jubel war aber kaum verklungen, das stand es schon 1:1. Der VfB spielte sich über die linke Seite nach vorne; Erkan Eybil passte zu Faghir, und dessen Schuss fälschte Kaan Akkaya in seinem 250. Spiel für die TSG so unglücklich ab, dass Keeper Binanzer ohne Chance war.

Der Balinger Keeper stand auch wenig später im Mittelpunkt, as er nach einem Rückpass den Ball direkt auf Massimo spielte, dessen Versuch, ihn per Kopf zu überwinden, aber vereitelte und das Leder aus der Luft fischte.

Und wieder Ferdinand besorgt das 2:1 für die TSG

Ansonsten tat sich bei den Hausherren nicht viel. Die gefährlicheren Situationen hatte Balingen: Nach einer Flanke von Laurin Curda nahm Leander Vochatzer im Strafraum den Ball direkt per Drehschuss, das Leder strich aber drüber (22.). Zwei Minuten später durften die Eyachstädter aber jubeln: Ferdinand legte einen langen Ball ab für Akkaya, der ihn auf die rechte Seite zu Curda chippte, und dessen Hereingabe drückte Ferdinand zum 2:1 für die TSG über die Linie (24.). Stuttgart versuchte in der Folge Druck aufzubauen; die TSG stand aber sicher und ließ dem VfB keine Chancen zu. Die einzige Möglichkeit hatte das Fahrenhorst Team durch einen Schuss von Manuel Polster von der linken Seite, der aber übers Gehäuse ging (41.). Und so ging Balingen mit einer Führung in die Halbzeitpause.

Glück für die TSG:Faghir vergibt aus guter Position

Glück hatte die Braun-Elf aber nach dem Seitenwechsel, als nach einer Flanke Ekin Celebi in den Strafraum am zweiten Pfosten Faghir frei zum Abschluss kam, den Ball aber aus drei Metern über das Gehäuse löffelte (51.). Dies war die beste Möglichkeit der Hausherren in den zweiten 45 Minuten; denn egal was der VfB sowohl personell als auch spielerisch versuchte, die TSG hatte immer eine Antwort parat.

Knifflige Szenen im Strafraum

Und die Gäste verzeichneten auch die besseren Chancen. Knifflig wurde es in der 59. Minute, als Ferdinand im Strafraum angespielt und von seinem Gegenspieler geschubst wurde. Für Schiedsrichter Philipp Reitermaier (Palmbach) war dies aber ebenso wenig Elfmeter-würdig wie in der 72. Minute als der eingewechselte Tobias Dierberger den Ball am heraus geeilten Keeper Schock vorbei legte und zurück passte zu Ferdinand, dessen Schuss von Luca Bazzoli am Boden liegend mit dem Arm abgewehrt wurde. Der VfB versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, schaffte es aber nicht, die TSG in die Bredouille zu bringen. Als in der 90. Minute Sven Schipplock das Leder nach einem Freistoß über das Tor donnerte, war der Balinger Sieg perfekt