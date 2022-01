1 Tobias Dierberger (links) erzielte den 1:0-Siegtreffer für die TSG Balingen im Testspiel beim Oberligisten FC Rielasingen-Arlen. Foto: Eibner

Auftakt geglückt: Im ersten Testspiel haben die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen eine gute Leistung gezeigt und beim Oberligisten FC Rielasingen-Arlen verdient mit 1:0 (1:0) gewonnen.















Obwohl sich beide Mannschaften erst seit knapp zwei Wochen im Training auf die zweite Saisonhälfte befinden, zeigten sie auf dem Kunstrasen des Sportgelände Täle eine ansprechende Leistung. Die Zuschauer erlebten eine temporeiche Partie, in der die klassentieferen Gastgeber gut mithielten.

TSG erspielt sich einen Chancenplus

Die TSG kombinierte aus einer sicheren Abwehr heraus gefällig und erspielte sich in der ersten Halbzeit ein Chancenplus. Die erste Gelegenheit hatte Jan Ferdinand per Kopf nach einem Freistoß von Kaan Akkaya (5.), wenig später war es Ivan Cabraja, der nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen zum Abschluss kam; sein Schuss wurde aber noch auf der Linie geklärt (11.). Auch in der Folge erspielte sich Balingen weitere gute Gelegenheiten: Tobias Dierberger profitierte von einem Patzer der FC-Kapitäns Dominik Campagnucci Almeida und tauchte alleine vor Keeper Dennis Klose, der seinen Schuss aus spitzem Winkel zur Ecke klärte (20.). Rielasingen-Arlen indes tat sich schwer, gegen die gute Balinger Defensive zu Chancen zu kommen. Die beste Gelegenheit in Durchgang eins hatte Albert Malaj, der aus 16 Metern abzog; doch TSG-Torhüter Marcel Binanzer lenkte den Ball zur Seite (25.).

Dierberger bringt Balingen in Führung

Auf der Gegenseite war es immer wieder der schnelle Dierberger, der für Gefahr sorgte. Nach einem schön Pass von Leander Vochatzer in den Lauf marschierte Dierberger Richtung Tor, schoss aber knapp am langen Pfosten vorbei (33.). Eine Minute später machte es der Angreifer in einer ähnlichen Situation besser; diesmal landete der Ball zur 1:0-Führung der Eyachstädter im langen Eck.

In Halbzeit zwei fallen keine Tore mehr

Mit diesem Resultat ging es auch in die Halbzeit. In dieser wechselten beide Trainer gleich mehrfach aus. Am Spielverlauf änderte sich wenig; die gefährlicheren Gelegenheiten hatte die TSG: Einen Schuss von Lukas Foelsch lenkte Keeper Klose gerade noch zur Ecke (55.), und nach einer Ecke klärten die Gastgeber die Schüsse von Dierberger und Jonas Fritschi gleich zweimal auf der Linie (59.). Am Ende kam Balingen zu einem verdienten 1:0-Erfolg; der TSG-Cheftrainer Martin Braun zufrieden stellte. "Das war eine ordentlich Leistung. Ich denke, der Sieg war verdient; wir hätten noch ein, zwei Tore mehr schießen können. Hinten haben wir es sehr gut gemacht. Der Gegner hatte im gesamten Spiel nur ein, zwei Schusschancen. Insgesamt gesehen war es ein sehr gutes Vorbereitungsspiel", resümierte der 53-Jährige.

Nächster Test steigt am Samstag beim Bahlinger SC

Den nächsten Test bestreiten die Eyachstädter am kommenden Samstag. Dann sind sie um 14 Uhr beim Ligarivalen Bahlinger SC zu Gast.