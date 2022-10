1 Bereits den vierten Auswärtssieg in dieser Saison holte sich die TSG Balingen mit dem 1:0 bei Eintracht Trier. Foto: Kara

Dank eines frühen Treffers von Torjäger Jan Ferdinand und einem starken Marcel Binanzer im Tor hat sich Fußball-Regionalligist TSG Balingen im Gastspiel bei Aufsteiger SV Eintracht Trier mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg drei Punkte gesichert.















Link kopiert

Auch vor dem Gastspiel in der ältesten Stadt Deutschlands hatte Balingens Cheftrainer Martin Braun in Sachen Startelf gegenüber dem 4:0 gegen Bahlinger SC wieder kräftig rotieren lassen: Für Kapitän Matthias Schmitz (krank), der ebenso wie Sascha Eisele (krank) und der gesperrte Lukas Ramser nicht im Aufgebot stand, sowie Jonas Meiser und Leander Vochatzer rückten Adrian Müller, Jonas Fritschi, Pedro Almeida Morais und Tobias Dierberger in die Anfangsformation.

Balingen startete stark in die Partie, beherrschte in der Anfangsphase das Geschehen und ging bereits nach sieben Minuten in Führung: Nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen spielte Almeida Morais vor dem Strafraum in die Schnittstelle der Trierer Abwehr auf Jan Ferdinand, der in den Strafraum eindrang, den heraus geeilten Eintracht-Keeper Denis Wieszolek umkurvte und aus spitzem Winkel zum 1:0 für die Gäste einschob – ein verheißungsvoller Beginn. Fünf Minuten später bediente Ferdinand dann Almeida Morais, der durchs Mittelfeld marschierte, in den Strafraum eindrang, dann aber im letzten Moment gestoppt wurde.

Nach etwa 20 Minuten fanden die Gastgeber immer besser ins Spiel; Trier presste hoch, kam auch zu Ballgewinnen, blieb aber bei den Angriffen zumeist harmlos. Dennoch gab es in der 27. Minute eine knifflige Szene: Dominik Kinscher brachte einen Einwurf zu Sven König, der in den 16-er marschierte. Im Zweikampf mit Tim Wöhrle sprang diesem der Ball an den Arm; Trier forderte vehement Elfmeter, aber Schiedsrichter Mika Forster ließ das Spiel weiterlaufen. Die Eintracht forcierte nun ihre Bemühungen und drängte auf den Ausgleich; doch Kinschers Schuss nach einer Ecke wurde geblockt, und den Nachschuss von Jason Thayaparan entschärfte Goalie Binanzer (32.).

Wenig später probierte es König aus 18 Metern; doch Binanzer hatte rechtzeitig die Fäuste oben und schnappte sich das Leder im Nachfassen.

In der Schlussphase der ersten Hälfte wäre der TSG fast das 2:0 geglückt: Kaan Akkaya passte von links zu Morais an den Strafraum, der steckte durch zu Dierberger, der aber SV-Keeper Wieszolek scheiterte (41.).

Nach dem Seitenwechsel übernahm Trier die Initiative, blieb aber gegen die gut gestaffelte Balinger Defensive weiterhin harmlos. In der 63. Minute starteten die Gäste einen guten Angriff über den starken Moritz Kuhn, der den Ball in den Strafraum brachte zu Kaan Akkaya, dessen Schuss aber geblockt wurde von den Hausherren, die über den eingewechselten Yannick Debrah konterten. Almeida Morais unterband diesen Vorstoß durch ein Foul und sah dafür die gelb-rote Karte. Balingen war damit für die restliche Spielzeit in Unterzahl. Trier witterte nun Morgenluft; Christopher Sprang zog aus 18 Metern ab; der Ball wurde abgefälscht und landete am Pfosten. Die Eintracht machte nun weiter Druck während sich Balingen zurück zog und sich auf das verteidigen des knappen Vorsprungs konzentrierte.

Richtig brenzlig wurde es für die Eyachstädter nach 74 Minuten: Debrah steckte durch für Jayson Omosanya, der aus kurzer Distanz am stark haltenden Binanzer scheiterte, den Nachschuss donnerte König an die Latte.

Als dann der eingewechselte Benjamin Siga den Ball durchsteckte für Gabriel Weiß, der fünf Meter vor dem Tor das Leder kläglich verstolperte (85.), nahm der Balinger Auswärtssieg immer konkretere Formen an. Zumal Binanzer in der Nachspielzeit einen Schuss von Kinscher unter sich begrub (90.+2), und seine Teamkollegen immer wieder Freistöße zogen. So überstand die TSG die fünfminütige Extrazeit schadlos und durfte sich nach dem Abpfiff über einen hart erkämpften Sieg freuen.

SV Eintracht Trier: Wieszolek; Heinz, Maurer, Roth (62. Debrah), Omosanya, König, Kinscher, Garnier (83. Faldey), Thayaparan (83. Branscheid), Spang (75. Siga), Weiß.

TSG Balingen: Binanzer; Curda, Wöhrle, Vogler, Müller, Fritschi, Akkaya (87. Awortwie-Grant), Kuhn (90.+4 Foelsch), Almeida Morais, Dierberger (68. Vochatzer), Ferdinand (68. Meiser).

Tor: 0:1 Jan Ferdinand (7.).

Besonderes Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Pedro Almeida Morais (B./64.).

Schiedsrichter: Mika Forster (Flehingen).

Zuschauer: 2175.

Trainerstimmen:

Martin Braun (TSG Balingen): "In Trier war hartes Arbeiten gefragt, was ja auch mal schön ist – vor allem wenn man am Ende mit dem notwendigen Quäntchen Glück gewinnt. Wichtig war, dass wir gut ins Spiel gekommen sind und wieder ein sehr schönes Tor erzielt haben. Ebenso natürlich, dass die Jungs danach alles eingebracht und sich gewehrt haben gegen ein Mannschaft, die viel Laufbereitschaft und Energie hatte. Wir hatten diesmal in ein, zwei Situationen Glück, und unser Torhüter Marcel Binanzer hat einige gute Bälle gehalten."

Josef Cinar (SV Eintracht Trier): "Es ist fast eine Schande und eine Riesen-Enttäuschung, dass wir nach so einer Leistung am Ende nicht einmal einen Punkt mitnehmen. Die ersten zehn Minuten gingen an Balingen. Danach waren wir am Drücker und haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir hätten es verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Wir waren nicht gefährlich genug und haben unsere Chancen liegen lassen. Am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Aber wir können auf die Art und Weise, wie wir gespielt haben, aufbauen."