1 Das Hinspiel gegen Offenbach verlor die TSG Balingen mit 1:6. Dem Rückspiel am Mittwoch droht nun die Verlegung. Foto: Kara

Am Wochenende wurden die Fußballer der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest vom Winter ausgebremst; die Partie gegen die SV Elversberg musste abgesagt werden. Nun droht eine neue Zwangspause. Denn die Offenbacher Kickers wollen die Partie am Mittwochabend um 19 Uhr gegen die TSG Balingen aufgrund zahlreicher Coronainfektionen verlegen.















"Offenbach hat einen Antrag auf Spielverlegung gestellt", sagt der Geschäftsführer der TSG Balingen, Jan Lindenmair, der am Montag mit den Verantwortlichen der Regionalliga Südwest BgR telefoniert hatte.

"Müssen auf Entscheidung der Spielkommission warten"

"Aber es ist noch alles offen; eine Entscheidung der Spielkomission ist noch nicht gefallen. Scheinbar hat Offenbach am Sonntag noch einmal getestet. Ob es da noch einmal neue Coronafälle gab, oder der Antrag auf Spielverlegung anders begründet wurde, das entzieht sich meiner Kenntnis. Wir müssen halt jetzt auf die Entscheidung warten. Momentan gehen wir deshalb davon aus, dass am Mittwochabend gespielt wird."

Nach Coronaausbruch verhängt Gesundheitsamt Kontaktverbot

Der Hintergrund: Nach dem in der vergangenen Woche ein massiver Coronaausbruch bei den Kickers verzeichnet worden, hatten diese das Gesundheitsamt darüber informiert, welches daraufhin "ein komplettes Spiel-. Trainings sowie Zusammenkunftsverbot" aussprach, das bis 5. April für Lizenzspieler-Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab der Offenbacher Kickers gilt.

Antrag auf Verlegung des Spiels in Bahlingen wird abgelehnt

Dennoch scheiterten die Hessen mit ihrem Antrag bei der Spielkommission der Regionalliga Südwest GbR, die für vergangenen Samstag angesetzte Partie beim Bahlinger SC zu verlegen. Die Verantwortlichen begründeten dies damit, dass die Anordnung, in der Form, wie sie vom Gesundheitsamt erlassen wurde, "rechtswidrig" sei und sich zudem nur auf das Offenbacher Stadtgebiet beziehe. Da es sich um ein Auswärtsspiel in Bahlingen handele, stehe der Austragung der Partie nichts entgegen.

"Wettergott" kommt den Kickers zu Hilfe

OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik bezeichnete den Beschluss als "Skandal"- Dennoch mussten sich die Kickers am Freitag auf den Weg nach Bahlingen machen, mit einem Rumpfkader von zwei Torhütern und zwölf Feldspielern. Da kam den Hessen aber der "Wettergott" zu Hilfe: Nach heftigen Niederschlägen in Form von Regen und Schnee erklärte die Platzkommission den Rasen im Bahlinger Kaiserstuhl-Stadion für unbespielbar und setzte die Partie ab.

Für Geschäftsführer Sobotzik dennoch kein Grund zum Jubel, sondern eine "Farce": "Es hat sich richtig gelohnt, dass wir eine Zusammenkunft hatten und diesen schönen Ausflug nach Bahlingen gemacht haben. Denn am Samstag sind drei weitere Verdachtsfälle hinzu gekommen, die sich nach einem PCR-Test als positiv bestätigt haben." Allerdings bestand für einige Offenbacher Spieler am Sonntag noch die Möglichkeit, sich frei zu testen. Ob dies gelungen ist, darüber will der OFC erst am Dienstag informieren. Und so wird sich wohl auch die TSG Balingen in Sachen Spielverlegung weiter in Geduld üben müssen.

"Wir werden uns normal auf das Spiel vorbereiten"

"Wir werden uns normal vorbereiten, da wir davon ausgehen müssen, dass wir am Mittwoch in Offenbach spielen", sagt der Balinger Cheftrainer Martin Braun, der die Vorgänge nicht kommentieren wollte, "denn ich habe keine Ahnung was in Offenbach Stand der Dinge ist."