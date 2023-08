Keine Tore gab es zum Saisonauftakt in der Bizerba-Arena zu sehen. Dabei war die zweite Halbzeit wesentlich aufregender als der erste Durchgang.

Bei guten äußeren Bedingungen und vor 960 Zuschauern starteten die Namensvetter von der TSG Balingen und dem Bahlinger SC in die Saison. Martin Braun entschied sich in seiner Startelf auf der rechten Seite für Nyamekye Awortwie-Grant, Walter Vegelin spielte neben Jan Ferdinand in der Spitze.

Zu viele Fehler

Nach drei Minuten gab es erstmals Aufregung im Strafraum der TSG: Der Angreifer des BSC schlug aber ein Luftloch. In der Folge prüfte Rechtsverteidiger Rico Wehrle mit seinem Flachschuss Marcel Binanzer. Die Elf von Martin Braun hatte mit vielen Ungenauigkeiten in eigenem Ballbesitz zu kämpfen, zudem hatten die Gäste bei zweiten Bällen meist den Zugriff.

Nach einem zu kurzen Rückpass musste Torhüter Grawe gegen Vegelin Kopf und Kragen riskieren, löste die Situation aber erfolgreich. Kurz vor der Pause hatte die TSG eine Reihe von Eckstößen und weiten Eisele-Einwürfen, die ganz großen Chancen blieben aber in einer insgesamt ereignisarmen Halbzeit aus.

Binanzer hält Elfmeter

Ganz anders lief der Start in die zweiten 45 Minuten. Zunächst wurde ein Vegelin-Treffer abgepfiffen, wenig später startete der Angreifer ein Solo über die rechte Seite, Lukas Ramser setzte die folgende Flanke mit vollem Risiko über den Kasten. Auf der Gegenseite zeigte Schiedsrichter Ulbrich nach einem Foul von Awortwie-Grant auf den Elfmeterpunkt. Auf den ersten Blick war die Entscheidung höchst fragwürdig. Marcel Binanzer parierte aber gegen Kapitän Häringer.

Im weiteren Verlauf gab es dann durchaus Gelegenheiten auf beiden Seiten – es blieb aber beim 0:0.