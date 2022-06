1 Auch ein Doppelpack von Kevin Dicklhuber reichte den Stuttgarter Kickers nicht zum direkten Aufstieg. Nun müssen sie es über die Relegation versuchen. Foto: Eibner

Die TSG Balingen darf sich auf ein weiteres württembergisches Derby freuen: Dank eines Last-Minute-Treffers von Marcel Sökler zum 2:1 (0:1)-Erfolg beim FC Nöttingen hat der SGV Freiberg das Saisonfinale in der Oberliga Baden-Württemberg für sich entschieden und den direkten Aufstieg in die Regionalliga Südwest geschafft.















Link kopiert

Mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit sorgte der Freiberger Torjäger für Jubel beim SGV uns Tristsse bei der Konkurrenz: Die Stuttgarter Kickers gewannen ihr letztes Spiel bei den Sportfreunden Dorfmerkingen, in dem der Ex-Albstädter Kevin Dicklhuber doppelt erfolgreich war, mit 3:1 (1:1) ebenfalls, müssen aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit Rang zwei vorlieb nehmen.

Doch den "Blauen" aus Degerloch bietet sich über die Relegation noch die Möglichkeit zur Rückkehr in die Regionalliga. Im Duell mit den Vizemeistern der Hessenliga (TSV Eintracht Stadtallendorf) und der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Eintracht Trier) haben die Kickers die Chance, sich das letzte Ticket zu sichern. Denn nur der Erstplatzierte dieser Dreierrunde steigt am Ende auf.

Bereits am Mittwochabend bestreiten die "Blauen" 19 Uhr im eigenen Gazi-Stadion auf der Waldau ihr erstes Relegationsmatch gegen Stadtallendorf. Bei einem Sieg der Kickers träfen dann am 11. Juni Stadtallendorf und Trier aufeinander, und Stuttgart müsste am 14. Juni nach Tier reisen. Bei einem Unentschieden oder einem Sieg der Gäste werden die Paarungen an den Terminen umgekehrt angesetzt.

Daumen gedrückt werden den Kickers auch in Dorfmerkingen; denn sollten die "Blauen" aus Degerloch die Rückkehr in die 4. Liga schaffen, blieben die Sportfreunde in der Oberliga Baden-Württemberg. Ansonsten ginge es runter in die Verbandsliga.

0