„Das war ein grandioses Spiel von uns, sowohl hinten als auch vorne. Ich denke, das war ein verdienter Sieg“, freute sich nach dem Abpfiff Moritz Kuhn, der den ersten Balinger Treffer vorbereitet und das zweite Tor der TSG selbst erzielt hatte.

Der 33-Jährige lag mit seiner Einschätzung völlig richtig. Denn die Gäste aus der Donaustadt, denen anzumerken war, dass sie nach dem torlosen Unentschieden gegen den VfR Aalen unbedingt drei Punkte wollten, begannen zwar druckvoll, setzten in der Anfangsphase Balingen mit hohem Pressing unter Druck und kamen nach vier Minuten zu einer ersten guten Gelegenheit durch Lennart Stoll, dessen Schuss noch abgefälscht wurde und am Außennetz landete (4.).

Doch in der Folge fand die Elf von TSG-Trainer Martin Braun immer besser in die Partie, arbeitete aggressiv gegen den Ball, machte vor dem eigenen Strafraum geschickt die Räume eng und setzte auch im Spiel nach vorne Akzente. So wie in der elften Minute, als Laurin Curda wuchtig in den Ulmer Strafraum eindrang, sich dann aber etwas abdrängen ließ und der den Ball nicht aufs Tor brachte.

TSG-Kapitän Schmitz köpft zur 1:0-Führung ein

29 Minuten waren gespielt, als Kuhn scharf in den SSV-Strafraum passte, der Ball strich jedoch an Freund und Feind vorbei, wurde jedoch zur Ecke abgefälscht. Die brachte der 33-Jährige präzise in den Strafraum, wo TSG-Kapitän Matthias Schmitz hoch stieg und das Leder zum umjubelten 1:0 in die lange Ecke köpfte.

Der Tabellenführer antwortete mit wütenden Angriffen; doch den verdeckten Schuss von Patrick Dulleck parierte TSG-Keeper Marcel Binanzer (32.), und der Schuss von Ulms Topscorer Lucas Röser nach der folgenden Ecke wurde geblockt.

Henry Seeger verfehlt das 2:0 nur knapp

So ging es mit einer 1:0-Führung der TSG in die Pause. Die zweite Hälfte startete furios: Curda legte auf Henry Seeger quer, der aus spitzem Winkel den Ball knapp am Pfosten vorbei jagte (47.). Im Gegenzug hatte die TSG dann Glück, dass Röser nur den Pfosten traf (51.). Das nötige Quäntchen Glück hatten die Gastgeber auch, als Jonas Vogler eine scharfe Hereingabe von Dennis Chessa fast ins eigene Netz klärte (53.).

Glück für die TSG: Röser trifft nur den Pfosten

In der Folge erhöhte Ulm den Druck, doch Balingen stemmte sich mit viel Laufbereitschaft und Einsatzwillen dagegen, so dass die „Spatzen“ zwar viel Ballbesitz hatten aber nur zu wenigen hochkarätigen Chancen kamen wie in der 69. Minute, als Binanzer rechtzeitig vor Dulleck noch am Ball war. Durch das erhöhte Risiko der Gäste boten sich der TSG nach Ballgewinnen immer wieder gute Umschaltsituationen. So wie in der 78. Minute, als Curda im Mittelfeld den Ball behauptete und einen präzisen Pass in den Lauf von Moritz Kuhn spielte, der sich gegen SSV-Kapitän Johannes Reichert behauptete und mit einem satten Flachschuss in die Ecke Ulms Keeper Christian Ortag zum 2:0 überwand.

Moritz Kuhn netzt zum 2:0 ein

„Beim VfB habe ich das Tor nicht gemacht. Doch diesmal war das Matchglück auf unserer Seite“, sagt Kuhn, der mit seinen Teamkollegen in der Schlussphase noch einmal alles reinhauen musste. Denn der eingewechselte Tobias Rühle verkürzte in der 83. Minute auf 1:2. Und so warfen die „Spatzen“ in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne. Doch die Eyachstädter kämpften um jeden Ball und brachten so die Führung über die Zeit. „Das freut mich ungemein für die Mannschaft. Wir haben uns jetzt gegen Ulm und in Stuttgart belohnt, nachdem wir davor unglücklich die Punkte hergegeben haben. Das war ein toller Tag“, so Kuhn.

TSG Balingen: Binanzer; Eisele, Schmitz (C), Vogler, Müller, Curda, Wöhrle, Kuhn (90.+1 Vegelin), Vochatzer, Seeger (82. Ramser), Ferdinand.

SSV Ulm: Ortag, Stoll (74. Grözinger), Yarbrough, Reichert (C), Allgeier, P. Maier, Chessa (60. Hannemann), Rösch (61. Jann), Ludwig (74. Rühle), Dulleck, Röser (74. De Souza Oelsner).

Tore: 1:0 Matthias Schmitz (29.), 2:0 Moritz Kuhn (78.), 2:1 Tobias Rühle (83.).

Schiedsrichter: Fabian Knoll (Kleinottweiler).

Zuschauer: 220.

Trainerstimmen:

Martin Braun (TSG Balingen): „Es war uns klar, dass wenn wir gegen Ulm bestehen wollen, wir extrem gut gegen den Ball arbeiten, sehr aufmerksam zu sein und die Räume wenig zu öffnen. Das haben wir sehr sehr gut gemacht. Zudem achten wir immer darauf, dass wir die Geduld haben, auf unsere Chancen zu warten. Dass wir gegen Ulm nicht viele heraus spielen würden, war klar. Das 1:0 fiel nach einem Standard; da haben wir Qualität; das 2:0 war ein perfekter Konter, was in dieser Saison schon oft zu unseren Stärken gezählt hat. Ich denke, es war ein verdienter Sieg. Auch wenn Ulms Trainer Thomas Wörle anderer Meinung ist.“

Thomas Wörle (SSV Ulm): „Wir haben von Beginn an richtig Druck gemacht und das Spiel übernommen, denn wir wussten, dass Balingen eine Mannschaft ist, die aus wenig relativ viel macht. Wir waren in der ersten Halbzeit die tonangebende Mannschaft und hatten zwei, drei aussichtsreiche Situationen, in denen uns das nötige Quäntchen fehlt aktuell. Nach einer Ecke haben wir ein relativ einfaches Gegentor kassiert. Balingen hat sich danach noch mehr auf die Verteidigung konzentriert und auf Konter lauert in dem Wissen, dass wir immer mehr investieren müssen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht und nach einem gut ausgespielten Konter das 0:2 kassiert. Aber wir haben weiter gemacht und sind mit dem 2:1 belohnt worden. Aufgrund des Aufwands und des Chanenplus für uns war es kein verdienter Sieg für Balingen. Aber die Art und Weise, wie es die TSG macht, ist gut. Das muss man neidlos anerkennen.“