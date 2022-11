1 Pedro Almeida-Morais glänzte als zweifacher Torschütze beim Balinger Sieg in Hoffenheim. Foto: Eibner

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Mit einer starken Leistung haben die Fußballer der TSG Balingen das Nachholspiel bei der TSG Hoffenheim II mit 2:0 (1:0) gewonnen und so ihren Lauf fortgesetzt. "Mann des Abends" war Doppeltorschütze Pedro Almeida-Morais.















Während der Balinger Cheftrainer Martin Braun auf die gleiche Startformation setzte, wie am Freitagabend bei der wegen Nebels abgebrochenen Partie setzte, präsentierte Hoffenheims Coach Vincent Wagner eine auf mehrere Positionen veränderte Anfangsformation. Im Tor stand Dominik Draband für Nahue Noll, und im Feld liefen Finn Ole Becker und Muhammed Dramar aus dem Bundesligakader sowie Joshua Quarshie für Gabriel Haider, Ilay Elmkies und Julius Schmahl auf.

Die Gastgeber starteten furios und hatten schon in der ersten Minute eine gute Möglichkeit, als Florian Bähr auf den Kopf von Damar flankte; aber Balingens Torhüter Marcel Binanzer hielt. Zwei Minuten später die nächste Großchance für die Kraichgauer: Nach einem Balinger Ballverlust passte Damar auf Justin Che, und der legte quer zu Andu Kelati, der aus 16 Metern haarscharf am langen Pfosten vorbei ballerte.

Was Effizienz bedeutet, demonstrierten dann die Gäste: Kaan Akkaya schlug aus dem Mittelfeld einen Pass in die Schnittstelle der Hoffenheimer Abwehr auf Almeida-Morais, der sich gut durchsetzte und zur Balinger 1:0-Führung (12.) einschoss.

Der Gegentreffer zeigte zunächst Wirkung bei den in den ersten zehn Minuten i dominanten Gastgebern – Balingen kam nun zu mehr Spielanteilen, stand in der Defensive sicher und zwang so "Hoffe Zwo" zu Distanzschüssen wie von Torjäger Nick Proschwitz, den Binanzer stark zur Seite lenkte. Danach hatten die Eyachstädter zwei brenzlige Situation zu überstehen: In der 34. Minute passte Becker von der Torauslinie direkt vor das Tor, der Ball wurde abgefälscht und landete bei Bähr, der Akkaya auf der Torlinie anschoss.

Auf Torhüter Binanzer war Verlass

Die Hausherren forderten Elfmeter, aber Schiedsrichter Marcel Rühl ließ weiterlaufen, denn Akkaya hatte den Arm angelegt. Nur wenige Augenblicke später wurde der Ball in den Strafraum auf Che gespielt, Keeper Binanzer stürzte heraus in Richtung Ball und Che kam zu Fall; doch wieder entschied der Unparteiische nicht auf Strafstoß. Zum Ende der ersten Hälfte setzten sich die Kraichgauer am Balinger Strafraum fest und kamen zu mehreren Freistößen; aber auf Torhüter Binanzer und seine Vorderleute war Verlass.

Zu Beginn der zweiten Hälfte agierte Hoffenheim erneut druckvoll; doch das erste Highlight setzten die Gäste: Balingen konterte; Moritz Kuhn flankte von der rechten Seite in den Strafraum wo, Quarshie zunächst klärte: Das Leder landete aber bei Leander Vochatzer, der nur um Millimeter am langen Eck vorbei schoss (51.). Das hätte das 2:0 sein können – aber das fiel wenig später: Wieder schaltete Balingen nach Ballgewinn schnell um; Akkaya passte nach links zu Almeida-Morais, der sich stark durchsetzte und den Ball zum 2:0 (59.) in die rechte Ecke schlenzte.

In der Folge versuchte Hoffenheim zum Anschlusstreffer zu kommen, tat sich aber gegen die starke Defensive der Gäste schwer, und hatte Pech, dass nach einem Freistoß von Bähr zwar Mingi Kang den Fuß rein hielt, aber nur den Pfosten (80.) traf.

In der Schlussphase ließen de Eyachstädter nichts mehr zu tun und hatten noch die Chance zum 3:0: Sascha Eisele spielte einen schönen Diagonalball auf Akkaya, der ftei zum Abschluss kam; doch Goalie Draband parierte stark (87.).

TSG Hoffenheim II: Draband - Hagmann, Quarshie, Bicakcic (61. Haider), Bähr - Tohumcu (84. Durci), Becker (75. Kang), Che (61. Elmkies), Damar (75. Schmahl), Kelati - Proschwitz.

TSG Balingen: Binanzer - Schmitz, Wöhrle, S. Eisele - Almeida Morais (90.+1 Viventi), Foelsch, Ramser , Akkaya (90.+2 Müller), Kuhn (68. Vogler), Vochatzer - Vegelin (68.Meiser).

Tore: 0:1, 0:2 Pedro Almeida-Morais (12./59.).

Schiedsrichter: Marcel Rühl (Gießen).

Zuschauer: 160.

Trainerstimme

Martin Braun (TSG Balingen):

"Ich denke der Sieg ist nicht unverdient, denn zum einen haben wir vier extrem gute Angriffe richtig stark zu Ende gespielt und dabei zwei Tore erzielt", freute sich der Balinger Cheftrainer Martin Braun nach der Partie Der Schlüssel zum Erfolg war für ihn die Defensivarbeit seiner Mannschaft. "Wir waren sehr aufmerksam; die Jungs waren immer wieder bereit, am Gegner dranzubleiben und ihren Mitspielern mitzuhelfen, um die Räume zuzumachen. Und wenn es dann die Möglichkeit gab, haben wir sehr, sehr gut nach vorne gespielt", resümiert der Übungsleiter der Eyachstädter.

"Natürlich hatten wir auch das notwendige Quäntchen Glück, als Kaan Akkaya auf der Linie geklärt hat, und als Hoffenheim nur den Pfosten getroffen hat in der zweiten Halbzeit. Ansonsten haben wir super verteidigt. Das war eine sehr reife Leistung."