1 2:2-Unentschieden trennten sich die Namensvettern vom Bahlinger SC und der TSG Balingen im Testspiel am Kaiserstuhl. Foto: Eibner

Auch im zweiten Testspiel ungeschlagen geblieben sind die Regionalliga-Fußballer der TSG Balingen. In der Partie beim Namensvetter vom Kaiserstuhl und Ligakonkurrenten, Bahlinger SC, hieß es am Ende 2:2, nach dem die TSG zur Pause noch 2:0 geführt hatte.















Für Balingens Cheftrainer Martin Braum war es ein sehr guter Formtest. "Es war so, wie wir uns erhofft hatten: Das war ein sehr intensives Spiel mit sehr gutem Tempo auf einem guten Niveau", sagt der 53-Jährige, der vor allem mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden war. "Da haben wir es nach vorne gut gemacht und auch schöne Tore erzielt."

Jonas Meiser gibt starkes Debüt

Mit im Fokus stand dabei Jonas Meiser, der ein starkes Debüt im Dress der TSG feierte. Beim 1:0 der Eyachstädter hatte sich die TSG gut nach vorne gespielt, Meiser den Ball stark verarbeitet und direkt in die Tiefe auf Kaan Akkaya gespielt, der allein vor BSC-Keeper Marvin Geng auftauchte, diesen umspielte, und zur Balinger Führung nach rund 30 Minuten einschob. Und auch am zweiten Treffer der TSG war der ehemalige Großaspacher beteiligt: Balingen störte die Kaiserstühler im Spielaufbau; Meiser erlief den Ball, bewies Übersicht und legte zurück auf den Elfmeterpunkt, wo Lukas Ramser die Kugel zum 2:0 (40.) für die Schwaben versenkte. "Meiser hat das gezeigt, was ich mir von ihm vorstelle: Er hat hohe fußballerische Qualität, gute Übersicht und Ruhe am Ball", lobt der TSG-Coach.

Bahlinger SC bringt nach der Pause frische Kräfte

In der Pause wechselte dann BSC-Trainer Dennis Bührer seine komplette Elf aus, während Braun nur zwei Wechsel vornahm. Denn kurzfristig musste der Ex-Profi auch noch auf Lukas Foelsch, Marcel Binanzer, Jan Ferdinand und Tobias Dierberger verzichten. "Mir war klar, dass Bahlingen mit den vielen frischen Leuten in der zweiten Halbzeit noch einmal viel Druck machen würde", sagt Braun. "Aber für unsere Jungs war es ebenfalls gut, denn so mussten sie sich immer überwinden, kämpfen und versuchen, das Tempo so lange wie möglich zu gehen."

Gastgeber schaffen noch den 2:2-Ausgleich

Das 1:2 fiel, als der kurz zuvor eingewechselte TSG-Torhüter Plator Gashi nach einer Ecke den Ball schon sicher hatte, ihn dann aber fallen, direkt vor die Füße eines Bahlingers, der nur noch einzuschieben brauchte. Pech hatte die TSG, dass wenig später ein eigentlich regulärer Treffer von Ramser nach guter Vorarbeit von Henry Seeger wegen angeblicher Abseitsstellung nicht gegeben wurde – das wäre das 3:1 gewesen. "Schade darum; aber in der Vorbereitung ist das nicht so schlimm", so Braun. Und so gelang den Gastgebern nach 80 Minuten der 2:2-Ausgleich, als ein Bahlinger Spieler nach einer Flanke im Strafraum frei zum Abschluss kam. In der Schlussphase hielt Keeper Gashi mit einigen gute Paraden das Unentschieden fest.

TSG-Trainer Martin Braun ist zufrieden

"Im Großen und Ganzen war das ein guter Test und das Ergebnis geht in Ordnung", zog Braun, der auch mit den U23-Spielern Henry Seeger, Heiko Belser und Leon Mathauer ein positives Fazit.