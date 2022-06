1 Marco Gaiser zieht es von der TSG Balingen zum SSV Reutlingen. Foto: Eibner

Einen weiteren Abgang hat Fußball-Regionalligist TSG Balingen zu vemelden: Marc Gaiser wird in der neuen Saison nicht mehr das Trikot der Eyachstädter tragen. Er wechselt zu einem seiner frühreren Vereine.















Der 29-jährige Mittelfeldspieler wird in der neuen Saison für den Oberligisten SSV Reutlingen auflaufen, wie die Kicker von der Kreuzeiche in einer Pressemitteilung bekanntrgaben. Gaiser war im Sommer 2019 vom Balinger Regionalliga-Konkurrenten FC Homburg an die Eyach gewechselt. In insgesamt drei Spielzeiten für die TSG brachte es Gaiser, der immer wieder von Verletzungen gehandicapt worden war – in der abgelaufenen Saison fiel er mit einem Bandscheibenvorfall längere Zeit aus – auf insgesamt 45 Spiele, 2 Tore und 4 Vorlagen. "Marco Gaiser ist ein alter Bekannter an der Kreuzeiche", teilt der Verein mit. " Der 29-Jährige nahm erste Schritte seiner fußballerischen Laufbahn beim SSV Reutlingen. Nach zwei Jahren in der Jugendakademie des VfB Stuttgart ging es für ein Jahr zurück zum SSV, ehe der Wechsel zu den Stuttgarter Kickers erfolgte. Der gebürtige Tübinger wechselte 2016 auf Leihbasis zum FC 08 Homburg in die Regionalliga Südwest. Nach Leihende ging es für Gaiser zum TSG Balingen. Nun kommt der in Kirchentellinsfurt wohnhafte Gaiser nach drei Jahren in Balingen zurück zu seinem Jugendverein."

Und noch einen weiteren Rückkehrer mit Balinger Verganngenheit verneldet der ehemalige Zweitligist mit Lukas Glaser. Der 22-Jährige kommt vom Verbandsligisten VfL Pfullingen zu den Nullfünfern. Seine ersten Schritte im Aktivenbereich machte Glaser in der Saison 2019/20 bei der TSG Balinge, konnte sich aber nicht im Regionalligateam durchsetzen und wechselte so nach nur einer Spielzeit zum VfL Pfullingen.