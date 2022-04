1 Jan Ferdinand (27) wird von seinen Balinger Teamkollegen nach dem 1:0 gefeiert. Am Ende reichte der TSG das Tor zum Sieg in Koblenz. Foto: Eibner

Drei wichtige Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest hat die TSB Balingen mit dem 1:0 (1:0)-Auswärtserfolg beim FC Rot-Weiß Koblenz eingefahren. Mit dem zwölften Saisonsieg haben die Eyachstädter ihre Sieglos-Serie von vier Partien ohne Dreier beendet und mit nun 41 Zählern den Sprung über die 40-Punkte-Marke geschafft. Damit bestätigten beide Mannschaften ihre Tendenzen: Koblenz ist seit über einem halben Jahr im heimischen Stadion Oberwerth sieglos; Balingen zählt zu den Top-Sechs der besten Auswärtsmannschaften.















Trainer Braun ändert Startformation

Balingens Cheftrainer Martin Braun hatte, wie schon im Vorfeld angekündigt, bei seiner Startaufstellung im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Tabellenführer SV Elversberg, erneut rotiert: Für Tim Wöhrle, Pedro Almeida-Morais und Tobias Dierberger rückten Kapitän Matthias Schmitz, Leander Vochatzer und Jonas Meiser in die Startformation.

Balingen agiert aufmerksam und lässt Koblenz nur wenige Chancen zu

Wie schon auch gegen Elversberg agierten die Jungs von TSG-Coach Braun in der Defensiver von Beginn an sehr aufmerksam. Koblenz hatte nach sieben Minuten zwar eine gute Gelegenheit durch Dominic Duncan, aber TSG-Torhüter Marcel Binanzer war auf dem Posten. In der Folge hatten die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, taten sich gegen die gut gestaffelten Gäste aber schwer, gute Möglichkeiten heraus zu spielen.

Ferdinand erzielt sein 13. Saisontor vom Punkt

Balingen verzeichnete die erste gute Gelegenheit nach einer halben Stunde: Nach einem Freistoß von Kaan Akkaya kam Laurin Curda zum Abschluss, sein Schuss strich aber knapp am Koblenzer Gehäuse vorbei. Wenig später durften die Schwaben aber jubeln. Nach einem Foul im Strafraum an einem Balinger zeigte Schiedsrichter Jan Dennemärker (Schwarzenholz) auf den Punkt. Jan Ferdinand trat ans zum Strafstoß und besorgte mit seinem 13. Saisontreffer die 1:0-Führung für die Eyachstädter.

Lukas Foelsch sieht fünfte gelbe Karte

Mit diesem Resultat ging es auch in die Halbzeitpause, das erneut Duncan eine gute Möglichkeit vergab. Bitter für die TSG war allerdings, dass nur wenige Sekunden vor dem Pausengang Lukas Foelsch die gelbe Karte sah – seine fünfte; er fehlt damit am Dienstag im Gastspiel der TSG Balingen bei den Offenbacher Kickers.

Balinger Defensive hält den Laden auch in Durchgang zwei dicht

In der Halbzeit wechselte der Koblenzer Trainer Heiner Backhaus gleich doppelt und brachte Alem Koljic und Felix Käfferbitz für Maurice Buckesfeld und Ali Ceylan. Am Spielverlauf änderte sich dagegen nur wenig: Die Rot-Weißen taten sich weiter schwer: mehr als zwei Möglichkeiten durch Alexis Weidenbach (58.) und Danny Breitfelder (65.) sprangen für die Hausherren in den zweiten 45 Minuten nicht heraus. Und so blieb es am Ende beim knappen, aber nicht unverdienten Balinger 1:0-Erfolg.

Sieg gibt Selbstvertrauen für Gastspiel in Offenbach

Diese Dreier dürfte dem Team von TSG-Trainer Braun auch Selbstvertrauen geben für das schwere Nachholspiel am Dienstagabend (19 Uhr ) auf dem Bieberer Berg bei den Offenbacher Kickers. Die Hessen sind nach dem Corona-Chaos gut zurückgekommen und untermauerten mit Siegen beim VfR Aalen (2:0) und gegen den FC Gießen (2:0), dass sie im Meisterschaftsrennen auch weiterhin ein Wörtchen mitreden wollen. Mit einem Sieg gegen Balingen kann das Team von Kickers-Coach bis auf einen Zähler an das punktgleiche Führungsduo SV Elversberg und SSV Ulm heranrücken. Doch die TSG kann unbelastet aufspielen, und ihre Auswärtsstärke haben die Schwaben ja auch schon in Koblenz unter Beweis gestellt.

TSG Balingen: Binanzer; Eisele, Schmitz, Vogler, Curda – Ramser (63. Dierberger/89. Kölsch), Vochatzer, Foelsch, Akkaya – Meiser, Ferdinand.

Tor: 0:1 Jan Ferdinand (35./Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Jan Dennemärker (Schwarzenholz).

Zuschauer: 280.