1 Lukas Ramser erzielte das 1:0. Am Ende siegte aber Elversberg mit 2:1. Foto: Kara

Trotz einer bärenstarken Leistung hat die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest gegen den Titelfavoriten SV Elversberg unglücklich mit 1:2 (1:1) verloren. Die Saarländer schafften so den Sprung an die Tabellenspitze.















Link kopiert

Trainer Braun verändert Startelf

TSG-Cheftrainer Martin Braun hatte im Vorfeld schon personelle Änderungen angekündigt, die er auch in seiner Startelf vornahm: So rückten der spielende Co-Trainer Lukas Foelsch, Pedro Almeida-Morais und Tobias Dierberger, der seinen Vertrag ebenso verlängert wie der nach langer Verletzungspause stehende Adrian Müller, für den gesperrten Kapitän Matthias Schmitz, Leander Vochatzer und Jonas Meiser in die Startelf. Der Elversberger Trainer Horst Steffen setzte dagegen auf die gleiche Elf wie beim 2:0-Erfolg in Gießen.

Ramser bringt Balingen mit kuriosem Tor in Führung

Der Coach der Saarländer hatte vor der Partie ein frühes Tor seiner Mannschaft gefordert. Doch Balingen war, anders als gegen Ulm, diesmal von Beginn an hellwach und spielte auch gut nach vorne. So wie in der 16. Minute, als der Ball nach einigen guten Stafetten bei Lukas Ramser landete, der aus 20 Metern den Ball an den Innenpfosten donnerte, von wo das Leder an den Rücken von SV-Keeper Nicolas Kristof sprang und zum 1:0 ins Netz trudelte.

Freude währt nur kurz

Die Freude über die Führung währte aber nur drei Minuten, bis Kevin Koffi zu Manuel Feil spielte, der den Ball von der Grundlinie vor das Tor brachte, wo Israel Suero frei am zweiten Pfosten lauerte und zum 1:1 einschob.

Elversberg erhöht die Schlagzahl

In der Folge erhöhten die Gäste die Schlagzahl und kamen mehrmals zu gefährlichen Vorstößen; vor allem Koffi ließ sich immer wieder in die Balinger Kette fallen, um die Bälle zu verteilen. Aber die TSG stemmte sich mutig dagegen, wenngleich die Eyachstädter sich schwertaten, gute Angriffe zu lancieren: Bis zur 44. Minute nach einem Doppelpass mit Foelsch stand Almeida-Morais frei vor Keeper Kristof, der sich aber groß machte und so den Schuss abwehrte. Und so ging es mit 1:1 in die Pause.

TSG mit guten Chancen zur Führung

Der Beginn der zweiten Hälfte gehörte klar den Gastgebern, die in Führung hätten gehen müssen: Mit einem Zuckerpass spielte Foelsch Dierberger frei, der allein vor Keeper Kristof auftauchte, aber den Ball nicht an diesem vorbei brachte (51.). Aggressiv in den Zweikämpfen kam die TSG immer wieder zu Ballgewinnen, so wie in der 57. Minute als Laurin Curda den Ball eroberte und lang auf Dierberger schlug. Kristof musste Kopf und Kragen riskieren, um vor dem Balinger Angreifer am Ball zu sein.

TSG mehrmals im Glück

Glück hatte die TSG allerdings, als Laprevotte einen Ball in den Strafraum auf Schnellbacher brachte, der aber aus fünf Metern drüberschoss (64.), und als Koffi nach einer Ecke, den Ball haarscharf vorbeiköpfte (67.). Die Gäste machten weiter Druck und kamen zu weiten Chancen durch Koffi (69.) und Laprevotte, der aus 16 Metern knapp drüberschoss (76.). Trainer Steffen brachte mit Eros Dacaj und Valdrin Mustafa neue Kräfte, und Elversberg schnürte die Hausherren förmlich ein, die sich mit viel Einsatz wehrten und es immer schafften, die Mitte dicht zu machen. Nach vorne schaffte es die TSG nur noch zu wenigen Entlastungsangriffen: So brachte Curda den Ball von der rechten Seite vor das Tor; aber Conrad klärte vor Ferdinand (86.).

Dacaj versetzt Balingen kurz vor Schluss den Knock-Out

Und dann passierte es doch noch: Ein langer Ball landete auf der linken Seite bei Neubauer, der den Ball in den Strafraum brachte; Koffi schirmte den Ball gut ab, und der eingewechselte Dacaj schoss wuchtig ein zum 2:1 (88.) für die Gäste. So kam Elversberg doch noch zum Sieg und zur Tabellenführung.