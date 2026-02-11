Fußball Regionalliga Südwest: Erste Testspiel-Niederlage für Balingen

Der Regionalligist zieht beim Verbandsligisten Young Boys Reutlingen knapp mit 1:2 (1:1) den Kürzeren. Die Generalprobe steigt am Samstag gegen den FV Illertissen.
Der vorletzte Test des Regionalligisten TSG Balingen vor dem Re-Start in die Rückrunde ging bei den Young Boys Reutlingen über die Bühne. Der Verbandsligist begann bei strömendem Regen forsch und drängte die Balinger in die Defensive. Folgerichtig gingen die Gastgeber in der 21. Minute auch mit 1:0 in Führung. Luca Lennerth hatte von links scharf reingeflankt und in Kevin Haussmann einen Abnehmer gefunden.