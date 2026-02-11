Fußball Regionalliga Südwest: Erste Testspiel-Niederlage für Balingen

Intensive Partie mit hohem Tempo

Es war ein intensives Spiel auf dem Reutlinger Kunstrasen mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde kam der Regionalligist besser ins Spiel und presste hoch. Nach einem Ballgewinn in der 36. Minute wurde ein Ball in die Tiefe gespielt, der anschließende Querpass fand einen Balinger im Zentrum. Young Boys-Keeper Martin Welsch konnte zunächst parieren. Per Nachschuss staubte Simon Klostermann zum 1:1-Ausgleich ab. Zum Ende hin schwanden die Kräfte und die Young Boys kamen durch Batuhan Tasdögen zum 2:1-Siegtreffer (84.)