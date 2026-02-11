Fußball Regionalliga Südwest: Erste Testspiel-Niederlage für Balingen
Simon Klostermann erzielte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die TSG Balingen. Am Ende siegten die Young Boys 2:1. Foto: Kara

Der Regionalligist zieht beim Verbandsligisten Young Boys Reutlingen knapp mit 1:2 (1:1) den Kürzeren. Die Generalprobe steigt am Samstag gegen den FV Illertissen.

Der vorletzte Test des Regionalligisten TSG Balingen vor dem Re-Start in die Rückrunde ging bei den Young Boys Reutlingen über die Bühne. Der Verbandsligist begann bei strömendem Regen forsch und drängte die Balinger in die Defensive. Folgerichtig gingen die Gastgeber in der 21. Minute auch mit 1:0 in Führung. Luca Lennerth hatte von links scharf reingeflankt und in Kevin Haussmann einen Abnehmer gefunden.

 

Intensive Partie mit hohem Tempo

Es war ein intensives Spiel auf dem Reutlinger Kunstrasen mit hohem Tempo auf beiden Seiten. Nach einer halben Stunde kam der Regionalligist besser ins Spiel und presste hoch. Nach einem Ballgewinn in der 36. Minute wurde ein Ball in die Tiefe gespielt, der anschließende Querpass fand einen Balinger im Zentrum. Young Boys-Keeper Martin Welsch konnte zunächst parieren. Per Nachschuss staubte Simon Klostermann zum 1:1-Ausgleich ab. Zum Ende hin schwanden die Kräfte und die Young Boys kamen durch Batuhan Tasdögen zum 2:1-Siegtreffer (84.)

 