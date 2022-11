1 Groß war der Jubel über den Pokalerfolg in Holzhausen: Nun kommt Wormatia Worms in die Bizerba-Arena. Foto: Eibner

Zum Abschluss der englischen Woche geht es für die TSG Balingen gegen den Aufsteiger Wormatia Worms. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr in der Bizerba-Arena.















Zwei Siege hat die TSG Balingen in der englischen Woche bereits eingefahren: Auf das 1:0 in Trier folgte das 2:0 im Pokalderby in Holzhausen. Gegen den offensivstarken Oberligisten ließ die TSG so gut wie keine klaren Torchancen zu, Trainer Martin Braun verteilt daher ein Lob. "Das war schon sehr gut. Wir waren sehr konzentriert und haben sehr diszipliniert unsere Aufgaben wahrgenommen." Inklusive dem 4:0 Sieg gegen den Bahlinger SC musste Torhüter Marcel Binanzer damit seit drei Spielen nicht mehr hinter sich greifen.

Personell einige Fragezeichen

Huub Stevens legendärer Satz "Die Null muss stehen" ist für Braun dabei nicht so wichtig, er sagt aber: "Es geht einfach darum, gut zu arbeiten, immer aufmerksam zu sein. Der Wille dies zu tun ist aktuell sehr groß, aber anders geht es auch nicht." Personell gesehen gibt es vor dem Duell gegen den Aufsteiger noch einige Fragezeichen. Torjäger Jan Ferdinand wird definitiv ausfallen, ansonsten hofft Braun noch auf den ein oder anderen Rückkehrer in den Kader. Er erklärt: "Bei Laurin Curda ist es recht hartnäckig, Tim Wöhrle geht es etwas besser, aber klar ist sein Einsatz auch noch nicht. Bei Jonas Meiser hoffen wir, dass es wieder geht."

Die Aufzählung ist noch nicht beendet. Braun spricht auch bei Nyamekye Awortwie-Grant von einem Fragezeichen – gleiches gilt für Kaan Akkaya, der beim Pokalspiel zwar auf der Bank saß, aber wegen muskulärer Probleme nicht zum Einsatz kam. Definitiv nicht zur Verfügung steht Pedro Almeida Morais, der sich in Trier gelb-rot abholte.

Vegelin nutzt seine Chance

Solche Ausfälle bedeuten jedoch auch immer eine Chance für andere Spieler. Sinnbildlich dafür war im Pokalspiel Walter Vegelin. Der vor der Saison vom VfL Nagold verpflichtete Stürmer rechtfertigte seine Startelfnominierung mit dem Treffer zum 2:0. Martin Braun war angetan von Vegelins Leistung: "Er hat gut gespielt und auch nach den vergebenen Chancen einfach weiter gemacht. Er hätte sicher schon öfters von Beginn an spielen können, die Konkurrenzsituation zuletzt war einfach sehr groß." Womöglich gibt es am Samstag also erneut eine Bewährungschance für Vegelin.

Worms fußballerisch gut

Den Gegner bezeichnet Braun als "Mannschaft, die sehr gut organisiert ist und richtig guten Fußball spielen kann". Mit Maximilian Mehring steht wie Braun auf TSG-Seite ein ehemaliger Spieler des SC Freiburg in der Verantwortung. Natürlich kann in einer englischen Woche auch die Kraft eine Rolle spielen. Ob die zwei Siege diesbezüglich helfen? "Sicherlich kann das die ersten Minuten der Fall sein, aber dann hängt es meines Erachtens vom Spielverlauf ab", meint Braun. Er betont zudem, dass er immer von Spiel zu Spiel denkt. Einen Blick auf die Tabelle wirft er trotzdem ab und zu. "Das macht natürlich mehr Spaß, wenn es gut läuft. Wir wollen am Samstag einfach versuchen wieder gut zu spielen und zu gewinnen", erklärt der Cheftrainer.