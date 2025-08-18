Fußball Regionalliga Südwest: Das Balinger Konto ist nicht mehr leer

Es lief bereits die 88. Spielminute am Samstag im Sportpark Johannisau zu Fulda; 1:1 stand es zwischen der gastgebenden SG Barockstadt und der TSG Balingen, die meisten der 1280 Zuschauer rechneten mit einer Punkteteilung. Aber die Gäste hatten noch einen Trumpf in petto: Simon Klostermann brachte den Ball zu Ole Deiniger, der am Strafraum quer zu spielte zum eingewechselten Amnay Moutassime, der eiskalt zum 2:1 für die Schwaben vollstreckte. Nur wenige Minuten später war es dann soweit: Der erste Saisonsieg der Eyachstädter war unter Dach und Fach.

„Es war ein verdienter Sieg für uns“

„Es war ein verdienter Sieg für uns“, resümiert Balingens Cheftrainer Murat Isik. Für den 49-Jährigen war entscheidend, „dass wir nach dem 0:1 die Köpfe nicht haben hängen lassen, sondern weiter gemacht haben. Bis zum Gegentor waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben es richtig gut gemacht, den Ball laufen lassen und zack stand es wieder 0:1.“ Fürwahr, nach einem langen Ball von Leon Pomnitz an den Strafraum setzte sich Tim Korzuschek gegen zwei Balinger durch und schoss zur Führung der SG ein.

Balingen zeigt nach dem 0:1 Moral

Doch die Eyachstädter zeigten Moral, spielten gut nach vorne, und als nach einem weiten Einwurf von Sascha Eisele in den Strafraum dann Halim Eroglu zu ungestüm von Arlind Iljazi attackiert wurde, gab es Elfmeter, den Denis Latifovic sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte. „Auch nach den zwei heftigen Niederlage zum Auftakt war es unser Bestreben, genau so weiter zu machen, mit Haltung und guter Energie. Ich habe schon nach dem Spiel gegen Steinbach-Haiger gesagt, dass wenn wir so weiterspielen kommen die Ergebnisse, und das ist auch so eingetroffen“, sagt Isik.

TSG verzichtet auf individuelle Fehler

Ein weiterer Faktor für den Erfolg war, dass sich die Eyachstädter diesmal – bis auf einen Ausrutscher von Latifovic, der aber folgenlos blieb – keine individuellen Fehler leisteten, die zu direkten Gegentoren führten. „Ja, wir haben unsere Spielweise auch ein bisschen der Situation angepasst. Die ersten 20 Minuten haben wir schon noch durch das Zentrum gespielt, aber dann haben wir ein paar Dinge angepasst und auch lange und diagonale Bälle geschlagen und das hat uns auch geholfen“, bestätigt der Balinger Cheftrainer. „Der Sieg ist natürlich auch wichtig für unser Gefühl, dass wir gewinnen. „Aber wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir großes Vertrauen in die Jungs haben, dass die Ergebnisse auch kommen werden und ist es auch eingetreten.

Am Samstag gastiert der FC Homburg

Der erste Sieg dürfte den Balinger Spielern auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben. Denn bereits am Samstag geht es um 14 Uhr in der heimischen Bizerba-Arena gegen den FC Homburg Der Ex-Bundesligist aus dem Saarland war am Wochenende nicht in der Regionalliga, sondern in der ersten Runde des DFB-Pokals im Einsatz und zog sich bei der 0:2-Niederlage gegen Bundesligaabsteiger Holstein Kiel mehr als achtbar aus der Affäre. Das Team von FC-Trainer Roland Seitz muss nun bereits am Mittwochabend die Ligapartie des dritten Spieltages gegen den Bahlinger SC, der ebenfalls im DFB-Pokal am Ball war und gegen Bundesligist 1. FC Heidenheim mit 0:5 unterlag, nachholen, ehe es dann am Wochenende zum Gastspiel nach Balingen geht