Fußball Regionalliga Südwest: Das Balinger Konto ist nicht mehr leer

Mit einer guten Leistung haben sich die TSG-Fußballer mit dem 2:1-Erfolg bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz die ersten Punkte gesichert. Das sagt Trainer Murat Isik dazu.
Es lief bereits die 88. Spielminute am Samstag im Sportpark Johannisau zu Fulda; 1:1 stand es zwischen der gastgebenden SG Barockstadt und der TSG Balingen, die meisten der 1280 Zuschauer rechneten mit einer Punkteteilung. Aber die Gäste hatten noch einen Trumpf in petto: Simon Klostermann brachte den Ball zu Ole Deiniger, der am Strafraum quer zu spielte zum eingewechselten Amnay Moutassime, der eiskalt zum 2:1 für die Schwaben vollstreckte. Nur wenige Minuten später war es dann soweit: Der erste Saisonsieg der Eyachstädter war unter Dach und Fach.