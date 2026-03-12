Hat die TSG im Abstiegskampf nun Fahrt aufgenommen oder verpufft das Momentum des Frankfurt-Erfolgs am Samstag um 14 Uhr gegen den SV Sandhausen II?
Mit Viertliga-Tabellenführer SGV Freiberg könnte David Girmann aktuell um den Drittliga-Aufstieg spielen. Stattdessen stemmt sich der Defensiv-Allrounder mit der TSG Balingen nun vehement gegen den Regionalliga-Abstieg. Denn Girmann, 20 Jahre alt und in der Nachwuchsakademie der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildet, ist in der Winterpause aus Freiberg zum Ligarivalen nach Balingen gewechselt, zunächst als Leihgeschäft.