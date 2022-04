1 1:1: Einen Punkt erkämpften sich Leander Vochatzer und die TSG Balingen am Dienstagabend im Nachholspiel bei den Offenbach Kickers Foto: Eibner

Durch ein Traumtor von Lukas Ramser haben sich die Fußballer der TSG Balingen am Dienstagabend in der Regionalliga Südwest bei den Offenbacher Kickers ein 1:1 (0:1) Unentschieden erkämpft und den Gastgebern einen Dämpfer im Titelkampf versetzt.















TSG-Cheftrainer Martin Braun hatte seine Startelf gegenüber dem 1:0-Erfolg beim FC Rot-Weiß Koblenz auf mehreren Positionen verändert: Für den gesperrten Lukas Foelsch, Jonas Meiser, Kaan Akkaya und Lukas Ramser spielten Luca Leon Kölsch, Pedero Almeida-Morais und Tobias Dierberger von Beginn an.

Hermes bringt die Hausherren früh in Führung

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr: Gerade Mal eine Minute war gespielt, als Ronny Marcos zum Abschluss kam; doch TSG-Kapitän Matthias Schmitz klärte auf der Linie. Offenbach blieb aber weiter am Drücker und ging nach acht Minuten in Führung: Nach einer schönen Kombination über Florent Bojaj und Tunay Deniz gelangte der Ball zu Luca Hermes, der zum 1:0 in die kurze Ecke einschob.

Hessen bestimmen in Durchgang eins über weite Strecken das Geschehen

Auch in der Folge bestimmten die Hessen das Geschehen und erspielten sich weitere gute Möglichkeiten durch einen Schlenzer von Paul Milde (23.), Hermes (34.) und einen Kopfball von Bojaj (36.), doch TSG-Keeper Marcel Binanzer verhinderte mit starken Aktionen einen höheren Rückstand seiner Mannschaft, die in der ersten Halbzeit nur eine nennenswerte Offensivaktion verzeichnete: Einen Schuss von Leander Vochatzer aus 24 Metern (29.), der aber über das Gehäuse von OFC-Torhüter David Richter ging,

Kurz vor der Halbzeit lag nach einem Freistoß der Kickers der Ball ein zweites Mal im Balinger Tor; aber der Treffer zählte nicht; Schiedsrichter Daniel Greef (Otterbach) hatte ein Stürmerfoul gesehen.

Trainer Braun wechselt in der Pause dreifach

So ging es für die Eyachstädter mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit. Nacgh der Pause brachte Balingens Cheftraner Martin Braun neue Kräfte ins Spiel: Für Vochatzer, Pedro Almeida-Morais und Jan Ferdinand kamen Kaan Akkaya, Henry Seeger und Lukas Ramser in die Partie.

Balingen erarbeitet sich gute Ausgleichschancen

Das tat dem Balinger Spiel gut: In der 54. Minute bot sich der TSG die große Chance zum Ausgleich: Nach einer Flanke von der linken Seite kam Sascha Eisele im Strafraum zum Kopfball, setzte das Leder aber knapp drüber. Balingen war nun am Drücker und erspielte sich weitere Topchancen: Freistoß von Akkaya, aber die Kickers klären in höchster Not. Sekunden später hat Keeper Richter Glück: Tobias Dierberger schießt, Richter lässt nach vorne abprallen, klärt aber dann gegen Seeger (57.). Nur eine Minute später musste Richter gegen Dierberger erneut Kopf und Kragen riskieren.

Kickers suchen die Entscheidung

Offenbach überstand aber diese brenzligen Situationen unbeschadet und kam nach einer Ecke durch eine Direktabnahme von Deniz, die knapp am Lattenkreuz vorbei strich, zur ersten nennenswerten Chance im zweiten Durchgang. Wenig später musste Trainer Braun erneut wechseln: Für Kapitän Schmitz, der sich den Oberschenkel hielt, kam der junge Leon Mathauer in die Partie (71.).

Ramser besorgt mit Traumtor den 1:1-Ausgleich

Die Kickers suchten nun die Entscheidung: Nach einer Garcia-Flanke kam Bojaj zum Kopfball, doch Binanzer war auf dem Posten (74.). Dafür rappelte es dann auf der Gegenseite mit einem Treffer der Marke "Tor des Monats": Lukas Ramser nahm aus 26 Metern Maß und schweißte das Leder zum 1:1 in den Winkel!

Offenbach wirft noch einmal alles nach vorne

Offenbach antwortete mit wütenden Angriffen: Nach einer Ecke kam Okungbowa zum Abschluss, doch sein Schuss wurde geblockt, wenig später setzte Deniz einen Freistoß aus 28 Metern knapp über das Gehäuse (87.) und bnach einer Ecke schnappte sich Goalie Binanzer den Schuss von Garcia (89.). Doch das war’s – wenig später war Schluss, und die Balinger Spieler durften sich über einen Punkt beim Titelanwärter am Bieberer Berg freuen.

Als schlechter Verlierer erwies sich allerdings Offenbachs Geschäftsführer Thomas Sobotzik nach dem Schlusspfiff: Nach dem er den Schiedsrichter verbal angegangen hatte, sah er dafür die Rote Karte.