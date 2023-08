Trainer Markus Fiedler vom VfB Stuttgart II Harter Arbeiter mit klaren Ansagen

Der VfB will wieder mehr Eigengewächse ganz nach oben bringen. An der Schnittstelle U 21 soll der neue Trainer Markus Fiedler in der kommenden Regionalliga-Saison für frische Impulse sorgen. Was zeichnet ihn aus?