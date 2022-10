So lief das Debüt von Kilian Scharner im Tor des VfB Stuttgart II

1 Der Österreicher Kilian Scharner stand erstmals im Tor der U21 des VfB, da Nicolas Glaus bei den Profis aushalf. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart II bleibt beim 0:1 beim FC Astoria Walldorf zum vierten Mal hintereinander ohne Torerfolg. Im Blickpunkt stand der kurzfristig zwischen die Pfosten beorderte Kilian Scharner.















Der Fußball-Regionalligist VfB Stuttgart II steckt im Tief. Das 0:1 (0:0) beim FC Astoria Walldorf bedeutete für die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst die dritte Niederlage hintereinander, sogar schon seit vier Spielen wartet die U21 auf einen eigenen Torerfolg. „Es war sehr enttäuschend, was wir auf den Platz gebracht haben. In der zweiten Hälfte haben wir die Räume gefunden, hatten dann aber zu wenig Durchschlagskraft und Zielstrebigkeit. Das ist zu wenig für unsere Ansprüche“, sagte Fahrenhorst.

Das entscheidende Tor vor 319 Zuschauern im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark fiel durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Den verwandelte für die Mannschaft von Trainer Matthias Born der gefoulte Marcel Carl, der Sohn von Ex-Kickers- und KSC-Profi Eberhard Carl. VfB-Torwart Kilian Scharner (19) musste sich damit in seinem ersten Einsatz für die U21 doch noch geschlagen geben. Der Österreicher stand für Sebastian Hornung (Teilabriss im Außenband des Sprunggelenks) zwischen den Pfosten. Eigentlich hätte Nicolas Glaus Hornung ersetzt, doch Glaus musste kurzfristig bei den Profis in Dortmund als Ersatzkeeper aushelfen.

„Kilian hat seine Sache sehr ordentlich gemacht, er hat außer dem Elfmeter alle Bälle auf sein Tor souverän gehalten, auch sein Aufbauspiel und seine Anweisungen waren einwandfrei. Er hat das in ihn gesetzte Vertrauen gerechtfertigt“, lobte Fahrenhorst.

Für den VfB II geht es nun am kommenden Sonntag (14 Uhr) weiter – daheim gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Aufstellung VfB II

Scharner – Aidonis (80. Gerezgiher), Kapp, Nothnagel – Hoppe, Laupheimer, Bazzoli, Weik (69. Kudala) – Boziaris (65. Drakas) – Kuol (65. Wolf), Kastanaras.