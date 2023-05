Eine Saisonabschlussfeier hatte es beim VfB Stuttgart II schon in der Woche vor dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Regionalliga beim 1. FSV Mainz 05 II gegeben. Nach dem 1:0-Sieg am Freitagabend ging es für die allermeisten direkt in den Urlaub. Auch für den scheidenden Trainer Frank Fahrenhorst. „Es waren drei tolle, herausfordernde und lehrreiche Jahre. Es gab gute und schwierige Momente“, sagte der 45-Jährige beim Blick in den Rückspiegel und bestätigte den Inhalt der in der vergangenen Woche veröffentlichten Pressemitteilung des Vereins: „In mir war der Wunsch gereift, mich zu verändern.“ Daran änderte auch der ursprünglich noch bis 2024 laufende Vertrag nichts.

„Alles ist denkbar“

Wohin es ihn zieht, sei noch offen. „Alles ist denkbar“, sagt Fahrenhorst. 216 Bundesliga-Partien für den VfL Bochum, Hannover 96 und Werder Bremen sowie zwei Länderspiele für Deutschland hatte er als Spieler absolviert. Danach ging’s nahtlos ins Trainergeschäft. Nach insgesamt 27 Jahren hintereinander im Profigeschäft wäre deshalb auch eine Pause nicht gänzlich ausgeschlossen, falls sich das Passende nicht findet.

Mit seinem Nachfolger Markus Fiedler habe es eine „saubere Übergabe“ bereits gegeben. „Der Verein ist sehr gut aufgestellt, und ein neuer Mann kann bestimmt auch für neue Impulse sorgen“, sagte Fahrenhorst.

Wie jede Saison werden den VfB II zahlreiche Spieler verlassen. Dazu gehören die drei Torhüter Sebastian Hornung, Kilian Scharner und Niclas Glaus. Ebenfalls gehen werden Jeremy Landu, Rilind Hetemi, Kevin Grimm, Marco Wolf, Julian Kudala und Luca Bazzoli.

Drakas’ Zukunft noch offen

Bei allen steht der künftige Verein noch nicht endgültig fest. Seit längeren klar ist dagegen, dass Kapitän Sven Schipplock im Alter von 34 Jahren seine Karriere beenden wird. Noch offen ist, ob Offensivmann Babis Drakas seinen auslaufenden Vertrag beim VfB verlängern wird.

Als Zugänge aus der U19 rücken Leon Reichardt, Colin Farnerud, Nathan Winkler und Yohann Torres in die U21 auf.

Die neue Regionalligasaison startet am 5./6. August. Das erste Training unter dem neuen Coach Markus Fiedler geht am 25. Juni (14 Uhr) über die Bühne. An den beiden Tagen zuvor werden bereits Leistungstests durchgeführt. Seine künftige Tätigkeit in der Regionalliga erhöht für den 36-Jährigen die Chance, für die Teilnahme an der Pro-Lizenz-Ausbildung (höchste Trainerlizenz im deutschen Fußball) zugelassen zu werden.