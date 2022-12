1 Auch Ex-Trainer Milorad Pilipovic (re., neben Präsident Emir Cerkez) war aktuell beim SGV Freiberg im Gespräch – er kehrt aber nicht zum Regionalligisten zurück. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Regionalligist SGV Freiberg hat offenbar einen Nachfolger für Trainer Ramon Gehrmann gefunden und will ihn an diesem Dienstag bekannt geben. In der Fußballszene wird munter spekuliert.















Link kopiert

Der Fußball-Regionalligist SGV Freiberg hat an Heiligabend über die sozialen Medien verkündet, dass die Trainerfrage geklärt werden konnte und der Name am 27. Dezember verkündet wird. Gleichzeitig forderte der Verein seine Fans aktiv dazu auf, via Facebook und Instagram einen Tipp abzugeben. Heraus kamen hauptsächlich sehr prominente Namen wie etwa Thomas Tuchel, Tayfun Korkut, Felix Magath, Thorsten Legat, Peter Neururer, Mario Basler oder Jogi Löw.

Die Witzbolde machten ihre Späßchen, doch ernsthaft sind natürlich ganz andere Namen beim aktuellen Tabellen-13. der vierten Liga im Gespräch. Ein heißer Kandidat war Marijan Kovacevic. Der 49-Jährige war zuletzt als Co-Trainer von Sreto Ristic bei Regionalligist Kickers Offenbach tätig. Davor arbeitete der ehemalige Bundesligaprofi (Hamburger SV, VfL Wolfsburg) von 2018 bis 2020 bei den Stuttgarter Kickers – als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) und A-Junioren-Trainer. Doch der Kontakt hat sich zerschlagen.

Ebenfalls ein Thema war eine Rückkehr des ehemaligen Trainers Milorad Pilipovic (November 2019 bis Juli 2020 beim SGV), auf den Präsident Emir Cerkez trotz der Trennung vor zweieinhalb Jahren große Stücke hält. Auch dieses Engagement kommt aber nicht zustande. Bleiben noch andere Namen, die an der Gerüchteküche gehandelt werden. Zum Beispiel der von Roland Seitz (früher Trainer und Sportdirektor beim VfR Aalen), oder der ehemalige Kickers-Trainers Paco Vaz (bis Ende 2020 Co-Trainer in China bei Luneng), Ex-Profi Georgi Donkov (zuletzt auch beim 1. CfR Pforzheim ein Thema), Matthias Mink (Sportdirektor Fortuna Köln), Christian Gmünder (Trainer von Schweinfurt 05) oder SGV-Co-Trainer Walid Khaled.

Wer auch immer Nachfolger von Ramon Gehrmann beim SGV wird, der neue Mann hat genügend Zeit, das Team auf die restlichen 14 Regionalligaspiele vorzubereiten. Das erste Punktspiel steht erst am 4. März (14 Uhr) gegen den KSV Hessen Kassel auf dem Programm.