Fußball-Regionalliga Liveticker: TSG Balingen gegen SV Elversberg

Die TSG Balingen steht zum Abschluss der Hinrunde in der Regionalliga Südwest auf einem einstelligen Tabellenplatz - jüngst setzte es jedoch auswärts zwei Niederlagen. Am Dienstag kommt es ohne Zuschauer nun zu einem weiteren Leckerbissen. Gegner ist Meisterschaftsaspirant SV Elversberg. In den Reihen der Saarländer steht mit Torhüter Frank Lehmann ein guter Bekannter aus dem Zollernalbkreis. Der 31-Jährige stammt ursprünglich aus Schömberg. Doch der Stammkeeper der Mannschaft von Trainer Horst Steffen ist verletzt. Ende Januar zog er sich eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu.