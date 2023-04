Der VfB Stuttgart II hat sein Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf mit 1:0 gewonnen. Es ist der dritte Zu-Null-Sieg in Folge für die Fahrenhorst-Elf.

Der VfB Stuttgart II hat sein Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf knapp, aber nicht unverdient gewonnen. Am 30. Spieltag der Fußball-Regionalliga siegte die Mannschaft von Frank Fahrenhorst mit 1:0 (0:0). Dabei waren die Walldörfer so etwas wie ein kleiner Angstgegner für die U21. Die Zweitvertretung des VfB konnte seit 2021 kein Pflichtspiel gegen Walldorf mehr für sich entscheiden.

„Wir wollen fußballerische Dominanz ausstrahlen“, lautete die vom Trainer ausgegebene Marschroute. Und die U21 der Schwaben wurde dem in der ersten Spielhälfte grundsätzlich auch gerecht. Doch ein Torerfolg sprang nicht dabei heraus – und dass, obwohl alleine Noah Ganaus gleich dreifach besten Möglichkeiten ungenutzt ließ. Auf der Gegenseite verpassten Marcel Carl (2. Minute) und Boubacar Barry (12.) eine Gästeführung.

Lattenschuss in der Schlussphase

Kurz nach Wiederbeginn war es dann soweit. Luca Bazzoli steckte durch auf Thomas Kastanaras – und der von den Profis ausgeliehene Youngster traf zur verdienten Führung (51.). Es war bereits sein dritter Treffer in den letzten drei Partien. Im weiteren Verlauf fehlten die klaren Torchancen für die Weiß-Roten, Walldorf hatte allerdings außer einem Lattenschuss in der Schlussphase auch nichts mehr anzubieten. So blieb es.

Trainer Frank Fahrenhorst kommentiert die Leistung seiner Mannschaft so: „Wir haben gesagt, dass wir den Angriff besser vorbereiten wollen. Das haben wir beim 1:0 auch sehr gut gemacht, aber dann hat uns die Frische gefehlt. Alles in allem hatten wir das Glück auf unserer Seite. Wir freuen uns über die drei Punkte, der Gegner hätte aber auch ein Unentschieden verdient gehabt, so ehrlich muss man sein.“

Die Stuttgarter zementierten durch den Sieg ihren 8. Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest und haben aktuell 46 Punkte auf der Habenseite.

Der VfB II spielte mit:

Seimen – Aidonis, Chase (Reichardt, 58. Minute), Nothnagel – Hoppe (Kudala, 65.), Paula (Hetemi, 58.), Bazzoli, Wolf (Laupheimer, 86.), Cisse – Kastanaras (Okada, 86.), Ganaus