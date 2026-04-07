Fußball Regionalliga: Die Lage für Balingen ist nahezu aussichtslos

Nach dem 2:3 gegen den SC Freiburg II ist die TSG so gut wie abgestiegen. Zugutehalten muss man den Regionalliga-Fußballern, dass sie sich auch weiterhin nicht aufgeben.
Das könnte, das dürfte, das müsste es gewesen sein mit dem Regionalliga-Klassenerhalt: Gegen den direkten Konkurrenten um den am Ende entscheidenden 14. Tabellenplatz der Südweststaffel hätte die TSG Balingen am Karsamstag unbedingt gewinnen müssen. Stattdessen unterlagen die von Murat Isik trainierten Amateurfußballer dem Freiburger Perspektivteam mit 2:3, das sich damit selbst auf Rang 13 verbesserte und so den Klassenerhalt wohl eingetütet hat.