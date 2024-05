9 Großer Jubel in Reutlingen: der VfB II steigt in die 3. Liga auf. Foto: Pressefoto Baumann/Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart II hat sich mit den Stuttgarter Kickers ein Fernduell um Aufstieg in die 3. Liga geliefert – und gewonnnen. Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart ist zurück im Profifußball.









Das Finale Furioso hat seinen Sieger! Der VfB Stuttgart II hat das Fernduell mit den Stuttgarter Kickers gewonnen – und steigt in die 3. Liga auf. Das 2:0 (1:0) in Reutlingen gegen die TSG Hoffenheim II reichte am Ende zu 65 Punkten und damit haben die Stuttgarter die Stadtrivalen aus Degerloch am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest noch abgefangen und vom Platz an der Spitze verdrängt.