Der Pflichtspielstart der Stuttgarter Kickers in die Saison 2023/24 rückt näher. Bevor der Aufsteiger in der kommenden Woche in den WFV-Pokal und am 4. August in die Regionalliga einsteigt, steht an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) im heimischen ADM-Sportpark gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim das letzte Testspiel an. Wie groß der Konkurrenzkampf im Aufgebot der Blauen ist, verdeutlicht die Kaderbreite.

Vier Torhüter und 26 Feldspieler waren am Donnerstag beim Fototermin des SVK dabei. Wer ist seit wann Teil des Kaders? Wie viele Akteure stehen Trainer Mustafa Ünal im Tor, in der Abwehr, im Mittelfeld und im Angriff zur Verfügung? Das und mehr haben wir für Sie in unserer Bildergalerie zusammengefasst – von den Keepern bis zu den Stürmern.

Alle Angaben beruhen auf Informationen unserer Redaktion und wurden durch Daten von transfermarkt.de ergänzt. Zudem gilt: Es können sich noch Änderungen am Aufgebot ergeben, die Wechselperiode läuft noch bis zum 1. September um 18 Uhr.

Termine

Vorbereitung

1. Göppinger SV – Kickers 1:4, FV Illertissen – Kickers 4:1, Kickers – SC Freiburg II 4:2, Kickers – FC Holzhausen 4:0, Kickers – 1. CfR Pforzheim (Freitag, 21. Juli, 18.30 Uhr/ADM-Sportpark), Trainingslager vom 24. bis zum 27. Juli in Lautenbach im Schwarzwald.

Pflichtspiele

TSGV Waldstetten/1. Göppinger SV – Kickers (Zweite WFV-Pokalrunde/vorgesehener Termin 29. Juli, 15.30 Uhr), Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers (Erster Regionalliga-Spieltag/Freitag, 4. August, 20 Uhr), Kickers – TuS Koblenz (Zweiter Spieltag/Samstag, 12. August, 14 Uhr). (jüf)