Fußball Regionalliga: Aus fünf werden vier Staffeln

Der Fußball-Regionalligist TSG Balingen tritt im Abstiegskampf auf der Stelle. Unterdessen steht die Spielklasse vor einer Strukturreform.
Der nächste Rückschlag im Abstiegskampf: Gegen Eintracht Trier kassierte die TSG Balingen am 26. Spieltag eine in Summe verdiente 0:1-Niederlage. Die Gäste gingen schon nach rund zehn Minuten in Führung und verteidigten diese souverän. „Wir haben viel investiert, viel probiert“, fand Murat Isik nach der 16. Saisonniederlage der TSG. „Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen, die Basics waren da“, so der Balinger Trainer. Das Manko: die fehlende Durchschlagskraft. „Wir konnten uns viele halbe, aber keine klaren Chancen herausspielen.“