Fußball Regionalliga: Aus fünf werden vier Staffeln

Der nächste Rückschlag im Abstiegskampf: Gegen Eintracht Trier kassierte die TSG Balingen am 26. Spieltag eine in Summe verdiente 0:1-Niederlage. Die Gäste gingen schon nach rund zehn Minuten in Führung und verteidigten diese souverän. „Wir haben viel investiert, viel probiert“, fand Murat Isik nach der 16. Saisonniederlage der TSG. „Ich kann meinem Team keinen Vorwurf machen, die Basics waren da“, so der Balinger Trainer. Das Manko: die fehlende Durchschlagskraft. „Wir konnten uns viele halbe, aber keine klaren Chancen herausspielen.“

„Endspiel“ gegen SC Freiburg II In der Tabelle bleibt die TSG Regionalliga-16. Auch weisen die Schwaben – bei nur noch acht offenen Partien – weiterhin zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aus. An diesem sitzt derzeit das U-Team des SC Freiburg. Und genau das kommt am Samstag (14 Uhr) nach Balingen – zum zweiten Heimspiel der TSG in Folge, eines von zwei Partien mit Endspiel-Charakter. Denn danach geht’s für die Isik-Elf zu Kickers Offenbach (11. April), die direkt vor Freiburg platziert sind.

Kapitän Schmitz fehlt weiterhin verletzt

Nicht im Kader war am Samstag – neben dem rotgesperrten Ole Deininger (noch zwei Partien) und dem langzeitverletzten Sascha Eisele (Saisonaus) – unter anderem abermals Matthias Schmitz. Der Kapitän kämpft noch immer mit einer Entzündung im Fuß, die ihn schon die gesamte Wintervorbereitung kostete. In den sechs Spielen seit der Winterpause kam Schmitz nur einmal zum Einsatz – zu einem Kurzeinsatz bei der 1:2-Niederlage gegen den SV Sandhausen. Die Verletzung ziehe sich, sagt der 32-Jährige. „Es dauert, bis das abgeklungen ist“, so der Abwehrchef, dessen Robustheit, Erfahrung und Lautstärke der Balinger Verteidigung teilweise fehlen. Immerhin: Schmitz reiht sich ein in das Konvolut jener Spieler, die der TSG auch in der kommenden Runde zur Verfügung stehen werden – egal, ob in der Regional- oder der Oberliga. Sein Vertrag ist nämlich noch über die laufende Spielzeit hinaus gültig erklärt Schmitz.

Noch unklare Personalien

Für welche weiteren Balinger das gilt, ist nicht abschließend zu sagen. Der Verein macht keine Aussagen zu Personalien und Vertragslaufzeiten; die Spieler selbst hüllen sich analog dazu in Schweigen. Beim Online-Portal „Transfermarkt.de“ werden neben jenen Balingern, deren Verlängerungen schon verkündet wurden, Keeper Elvin Kovac sowie Jonas Brändle genannt.

Doch auch das ist mit Vorsicht zu genießen, schließlich bildet das bekannte Portal eine Art Mitmach-Forum, dessen Güte nicht immer vorausgesetzt werden kann. Schmitz etwa wird dort nicht für die Saison 2026/27 genannt.

Ein Teil des Kaders steht schon fest

Bereits für die neue Runde, die die TSG mit dem neuen Trainer Michael Schilling bestreiten wird, zugesagt haben Schmitz, Eisele, Colic, Jäger, Schmidt, Schneider, Birkic, und Potye. Von diesen standen am Samstag nur Ivo Colic, Marvin Jäger und Ferdinand Schmidt in der Startelf. Zudem kehrt Adrian Müller aus Holzhausen zurück.

Die vierten Ligen stehen vor einem Umbruch

Unterdessen steht die Regionalliga wohl vor einer Reform, die ab 2028 in Kraft treten soll. Ziel derselben soll es sein, die bisher fünf auf vier Staffeln zu reduzieren, um so zu gewährleisten, dass alle vier Meister auch direkt in die 3. Liga aufsteigen können. Zur Erklärung: Nur die Staffeln West und Südwest stellen jedes Jahr einen festen Aufsteiger. Gestritten wird seit Jahren, wie der neue Zuschnitt aussehen könnte. Eine Arbeitsgruppe hat nun zwei Modelle vorgestellt, dabei kam auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz: Das „Kompass-Modell“ hätte den Vorteil, dass für die 80 Viertliga-Klubs möglichst kurze Fahrtwege entstünden. Das „Regionen-Modell“ ließe die Staffeln Nordost, Nord und Bayern zu zwei Staffeln verschmelzen, West und Südwest, zu der etwa die TSG Balingen und die Vereine aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehören, blieben unangetastet.

Zuletzt signalisierte die Initiative „Aufstiegsreform 2025“, der sich 70 Vereine angeschlossen haben, ihre Präferenz für das Kompass-Modell. Die TSG positionierte sich nicht.