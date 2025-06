Fußball: Redfield ist raus: Der Meister meldet sich überraschend ab

1 In der Vorwoche übergab Staffelleiter Edwin Rebholz noch den Meisterwimpel an Redfield-Kapitän Luca Timp Foto: Kara Der FC Redfield Albstadt zieht seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück. Der FC Onstmettingen steigt direkt auf.







Link kopiert



Das kam überraschend: In der Vorwoche bejubelte der FC Redfield Albstadt noch die Meisterschaft in der Kreisliga B4 und den Aufstieg in die Kreisliga A. Nun teilt der Verein mit, in der neuen Saison keine Aktivenmannschaft mehr zu stellen. Dadurch steigt der Tabellenzweite FC Onstmettingen direkt in die Kreisliga A auf; die drittplatzierte SGM Schwenningen/Stetten a. k. M./Frohnstetten II geht in die Relegation.