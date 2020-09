Fußball Rassismus-Debatte um Bezirksliga-Spiel

Bei dem Beleidigten handelt es sich um einen gut integrierten Flüchtling, der seit fünf Jahren für die zweite Mannschaft des VfR Sulz spielt und auch in Sulz arbeitet. "Er war als Zuschauer dabei und stand da einfach nur", erzählt Felix Haible, der stellvertretende sportliche Leiter in Sulz, seine Sicht. "Ich schätze mal, der Mitteltäler Spieler hat den gesehen, dann kam aus der Richtung 'ne Provokation - und da hat er es letztendlich gesagt." Haible stand ganz in der Nähe des Betroffenen.

"So was habe ich noch nie erlebt!"

Der Sulzer Spielertrainer Philipp Rumpel hingegen sagt: "Das ist ja wohl der absolute Koffer. Rassistische Beleidigungen haben auf dem Sportplatz und auch im normalen Leben nichts verloren. So was habe ich noch nie erlebt!" Rumpel hält das auch für keine Lappalie: "Derjenige, der beleidigt wurde, ist der Ruhigste überhaupt. Da dachte ich mir, jetzt hört's auf!", so Rumpel. Und er ergänzt: "Ich weiß nicht, was den Spieler dazu gebracht hat, so etwas zu sagen." Der Gedanke, geschlossen den Platz zu verlassen, sei Spielertrainer Rumpel und seinen Mitspielern allerdings nicht gekommen. Es sei ja kein Spieler beleidigt worden, sondern ein Zuschauer.

Aber was sagt das Opfer am Spielfeldrand zu der Beleidigung? "Er war schockiert, das hat ihn schon mitgenommen", berichtet Felix Haible. "Es hat ihn sehr traurig gemacht." Nach dem Vorfall sei eine gewisse Empörung rund um den Sportplatz zu spüren gewesen, die aber nach kurzer Zeit und durch einen Ordner der Gastgeber beruhigt werden konnte.

Nach dem Spiel kam der Trainer des SV Mitteltal-Obertal, Sven Schröder, zu Philipp Rumpel und fragte bei ihm nach, was passiert sei, denn offenbar hatte Schröder auch nichts mitbekommen. "Ich habe ihm erzählt, was vorgefallen ist, daraufhin hat er sich bei mir entschuldigt", erzählt Rumpel von der versöhnlichen Geste des Mitteltäler Übungsleiters.

Verein will nicht mit Rassismus in Verbindung gebracht werden

Beide Vereine haben nun eine Stellungnahme an den Württembergischen Fußballverband geschickt, in der sie ihre Sicht der Dinge schildern. Mitteltals Abteilungsleiter Friedrich Günter berichtet, dass man außerdem mit den Sulzern telefoniert habe, um den Vorfall aufzuklären. Der Verein will natürlich in keinster Weise mit Rassismus in Verbindung gebracht werden. Ganz im Gegenteil habe man sich in einer Sitzung vor dem Spiel über die eigenen Werte verständigt, so Günter. In einem Vortrag sei unter anderem ganz klar fixiert worden, dass der SV Mitteltal-Obertal in keinster Weise rassistische oder fremdenfeindliche Themen dulde - in der Vergangenheit nicht und auch nicht in Zukunft.