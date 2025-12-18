Fußball-PS-Immo-Cup: Ein Turnier mit spektakulären Klubs in Lörrach

Mit einem „großen Bahnhof“ ist gestern die Auslosung des PS-Immo-Cup 2026 über die Bühne gegangen.
Im Beisein von Turnier-Patron Patrick Scheuermann, Verantwortlichen des ausrichtenden Vereins FV Lörrach-Brombach und zahlreichen FVLB-Nachwuchsspielern fand die mit Spannung erwartete Auslosung zu diesem großartigen Jugend-Fußball-turnier im Lörracher Sporthaus Sportmüller statt. Moderator Harald „Floyd“ Kleinhans begrüßte nicht nur die FVLB-Fußballfamilie sowie Inhaber Peter Vogl und seine Familie sondern auch mit Tim Pfeifer und Dion Kacuri zwei Profis vom FC Basel, Kooperationspartner des FV Lörrach-Brombach. Mit U17-Spieler Tim Plattner (SC Freiburg), der aus der Jugend des FVLB kommt, fungierten die beiden Profi-Fußballer des FCB als Losfeen.