Fußball-PS-Immo-Cup: Ein Turnier mit spektakulären Klubs in Lörrach

Mit einem „großen Bahnhof“ ist gestern die Auslosung des PS-Immo-Cup 2026 über die Bühne gegangen.

Im Beisein von Turnier-Patron Patrick Scheuermann, Verantwortlichen des ausrichtenden Vereins FV Lörrach-Brombach und zahlreichen FVLB-Nachwuchsspielern fand die mit Spannung erwartete Auslosung zu diesem großartigen Jugend-Fußball-turnier im Lörracher Sporthaus Sportmüller statt. Moderator Harald „Floyd“ Kleinhans begrüßte nicht nur die FVLB-Fußballfamilie sowie Inhaber Peter Vogl und seine Familie sondern auch mit Tim Pfeifer und Dion Kacuri zwei Profis vom FC Basel, Kooperationspartner des FV Lörrach-Brombach. Mit U17-Spieler Tim Plattner (SC Freiburg), der aus der Jugend des FVLB kommt, fungierten die beiden Profi-Fußballer des FCB als Losfeen.

Einmal mehr wird sich am Wochenende des 17./18. Januar das „Who is Who“ des europäischen Fußballs bei diesem hochkarätigen Turnier in der Lörracher Wintersbuckhalle und im Grütt ein Stelldichein geben. Klangvolle Namen wie der FC Bayern München, Juventus Turin, Manchester City und nun auch Sporting Lissabon sowie RB Fußballakademie Salzburg und Racing Club de Strasbourg schicken ihre Jugendmannschaften der Altersklassen U13 und U14 nach Lörrach. Aus der Schweiz sind der FC Basel und der FC Aarau dabei.

Mit von der Partie ist natürlich auch der Bundesliga-Nachwuchs des SC Freiburg, RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Und aus Kroatien begrüßt der FV Lörrach-Brombach Dinamo Zagreb.

Einmal mehr legt der Veranstalter großen Wert auf eine professionelle Organisation und beste Rahmenbedingungen, emotionale Momente und eine stimmungsvolle Atmosphäre, vor allem in der Halle.

Riesengroß ist die Freude bei den Jugendfußballern des FV Lörrach-Brombach. Sie können sich auf Duelle mit klangvollen Namen freuen. Manchester City wird bei der U13 mit zwei Mannschaften auflaufen.

Die Auslosung ergab folgende Gruppenzusammensetzungen.

U14-Turnier „ Sporthalle“

Gruppe „Minol Messtechnik“: FV Lörrach-Brombach U15 schwarz, Racing Club de Strasbourg, FC Bayern München, Juventus Turin, Manchester City A.

Gruppe „Ista Deutschland“: FC Basel, Red Bull Akademie Salzburg, TSG Hoffenheim, Sporting Lissabon, RB Leipzig, Manchester City B.

U14-Turnier „Feld“

Gruppe „CasaDust Bauelemente“: FV Lörrach-Brombach U15-rot, SC Freiburg, Juventus Turin, RB Leipzig.

Gruppe „Gipser Gojek“: FV Lörrach-Brombach U15-schwarz, FC Bayern München, Red Bull Fußball-Akademie Salzburg, Sporting Lissabon.

Gruppe „Elektro Rütten“: Manchester City, TSG Hoffenheim, FC Basel, Racing Club de Strasbourg.

U13-Turnier „Feld“

Gruppe “RohrMoritz“: FV Lörrach-Brombach U14-schwarz, SC Freiburg, Juventus Turin, Red Bull Fußball Akademie Salzburg.

Gruppe „Richardon“: FC Aarau, FC Bayern München, Manchester Citiy, Racing Club de Strasbourg.

Gruppe “Scheuermann Immobilien“: FV Lörrach-Brombach U13-schwarz, TSG Hoffenheim, FC Basel, Dinamo Zagreb.

U13-Turnier „Sporthalle“

Gruppe“Freuschle“: FC Basel, RB Leipzig, Red Bull Fußballakademie Salzburg, TSG Hoffenheim, Dinamo Zagreb, Manchester City A.

Gruppe „Göring Gerüstbau“: FV Lörrach-Brombach U13-schwarz: SC Freiburg, FC Bayern München, Racing Club de Strasbourg, Juventus Turin, Manchester City B.