Fußball-Profi aus Harthausen: Umut Günes: Nächster Schritt Nationalmannschaft?

1 29 Pflichtspiele absolvierte Umut Günes in der vergangenen Saison für Trabzonspor. In der Rückrunde war er bereits ein Leistungsträger für den türkischen Traditionsverein. Foto: Trabzonspor

Im Sommer 2023 wechselte Umut Günes für 2,3 Millionen Euro zu Trabzonspor, einem der „Großen Vier“ des türkischen Fußballs. Der gebürtige Albstädter hat sich im Laufe der vergangenen Saison dort als Stammspieler etabliert. Nun peilt er seine nächsten Ziele an: die Europa League und die A-Nationalmannschaft.









Wir schreiben den 14. September 2023. Die ersten vier Spieltage der türkischen Süper Lig sind bereits ins Land gezogen. Während das Transferfenster in Deutschland bereits geschlossen ist, dürfen Spieler in der Türkei noch wechseln. Umut Günes nimmt an diesem Morgen ganz normal am Training seines Vereins Alanyaspor teil, muss dann aber seine Frau anrufen und sie bitten, ein paar Sachen zu packen. Weniger als 24 Stunden später wacht das Paar in Trabzon auf, wo die Karriere des Ex-Balingers und -Stuttgarters künftig weitergehen wird.