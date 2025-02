Fußball-Profi aus Harthausen: Neues Kapitel in Istanbul: Umut Günes und seine nächste Herausforderung

1 Umut Günes debütierte am vergangenen Wochenende für seinen neuen Verein Basaksehir, zu dem er am türkischen Deadline-Day wechselte. Foto: Okan Karadag

Der Ex-Balinger und -Stuttgarter Umut Günes wechselte innerhalb der türkischen Süper Lig von Trabzonspor zu Basaksehir. Der 24-Jährige stellt sich dementsprechend neuen Herausforderungen – unter anderem als frisch gebackener Vater.









Link kopiert



Am vergangenen Samstag verlor der Istanbuler Basaksehir FK sein Heimspiel gegen Bodrumspor in der türkischen Süper Lig mit 0:1. Im zentralen Mittelfeld Teil der Startelf: Umut Günes. Der Meister von 2020 hatte den 24-Jährigen erst wenige Tage zuvor, am türkischen Deadline-Day, für zwei Millionen Euro von Trabzonspor verpflichtet. Für Günes, der in Winterlingen, Harthausen und Balingen das Fußball-Einmaleins erlernte und in der Jugend des VfB Stuttgart zum Prof reifte, ist es die dritte Station in der Türkei – und bereits der zweite Wechsel am letzten Tag der Transferperiode.