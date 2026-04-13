Fußball: Popp hofft auf weitere Trainerinnen in Männer-Bundesliga

Marie-Louise Eta steigt beim 1. FC Union zur ersten Cheftrainerin in der Bundesliga der Fußballer auf. Aus Sicht von Alexandra Popp soll dies erst der Anfang sein.

Berlin - Alexandra Popp hofft auf eine Signalwirkung durch die Berufung von Marie-Louise Eta zur Cheftrainerin beim Männer-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Dieser Schritt sei ein "ganz, ganz wichtiger für die Frauen. Man hat schon viele Jahre darüber gesprochen. Dass es jetzt endlich passiert ist, ist extrem cool. Ganz, ganz wichtig", sagte die 35 Jahre alte frühere Nationalspielerin vom VfL Wolfsburg bei Sport1. Popp hofft, "dass in den kommenden Jahren die eine oder andere noch nachzieht".

Nach dem überraschenden Aus von Steffen Baumgart bei Union wird Eta am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) als erste Cheftrainerin der Bundesliga-Geschichte an der Seitenlinie stehen. "Ich finde es einen richtig, richtig coolen Schritt", sagte Popp.

Popp über gemeinsame Zeit auf dem Fußballplatz

Popp kennt die drei Monate jüngere Eta bereits aus ihrer gemeinsamen aktiven Zeit bei den Juniorinnen. "Ich habe in der U15-Nationalmannschaft zusammen mit ihr gespielt. Da weiß ich als Spielerin auch schon, über welche fußballerische Intelligenz sie verfügt", sagte die frühere Kapitänin des deutschen Nationalteams.

Eta gewann als Spielerin mit Turbine Potsdam dreimal die deutsche Meisterschaft und 2010 den Titel in der Champions League. Bereits mit 26 Jahren musste sie ihre aktive Karriere aufgrund mehrerer Verletzungen beenden.

Eta kann es "allen zeigen"

Von November 2023 bis Mai 2024 war sie die erste Co-Trainerin in der Bundesliga und der Champions League, nachdem sich der Verein von Erfolgstrainer Urs Fischer getrennt hatte. Zuletzt betreute sie bei Union die U19-Junioren, im kommenden Sommer wird sie Cheftrainerin der Bundesliga-Fußballerinnen der Berliner. "Man sieht an ihren Erfolgen, dass sie es als Trainerin auch allen zeigen kann", sagte Popp.