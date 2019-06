Fußball Pokalfieber grassiert beim FC 08 Villingen

Beim FC 08 Villingen spürt man so langsam das Kribbeln in der Magengrube. Nach dem glanzvollen Sieg im südbadischen Pokalfinale gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen fiebern die Schwarz-Weißen nun der Pokalauslosung entgegen, die diesen Samstag ab 18 Uhr im deutschen Fußballmuseum in Dortmund stattfindet und live in der ARD übertragen wird.