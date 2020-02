Fußball Paukenschlag beim FC 08: Jago Maric geht

Verein will sich sportlich neu strukutieren

Die Vereinsverantwortlichen haben sicheigenen Angaben zufolge in den vergangenen Wochen und Monaten sehr viele Gedanken über die zukünftige Ausrichtung des Vereins gemacht. Nach bereits erfolgten Umstrukturierungen in der Vereinsorganisation sowie im Vorstand habe man nun beschlossen, auch beim Trainerstab der ersten Mannschaft eine Änderung vorzunehmen. „Es gibt definitiv Bereiche, die der FC 08 zukünftig neu strukturieren muss. Dabei soll auch sportlich eine Basis erschaffen werden, die es uns ermöglicht, den nächsten Schritt zu machen. Das betrifft in dem Fall nicht nur die Trainerposten, sondern auch den Spielerkader und weitere Bereiche im Umfeld des Vereins", formuliert es Armin Distel, Vorstand Marketing & Strategie. „Die nun beschlossene Neuausrichtung auf dem Posten des Cheftrainers hat nichts mit der aktuellen sportlichen Situation zu tun, sondern ist eine strategische Entscheidung, die auf die nächsten Jahre des Clubs ausgerichtet ist“, sagt Andreas Flöß, Vorstand Infrastruktur & Technik.