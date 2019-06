Fußball Partie des FC 07 Albstadt wegen Notfalls abgesagt

Was war passiert? Kurz nach der Ankunft des Albstädter Mannschaftsbusses in Heiningen kollabierte ein mitgereister Fan der Nullsiebener vor einem Lokal kurz vor dem Sportgelände in Heiningen.

Hilfe war schnell zur Stelle: Ein weiterer Albstädter Fan und der Wirt des Lokals leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Ein Rettungswagen war nach zwei Minuten vor Ort, und die Rettungskräfte schafften es, den Mann, der keine Atmung und Puls mehr gehabt hatte, dann wiederzubeleben. Die Überlebenschancen standen laut Notarzt bei 50:50.

Die Albstädter Spieler und Vereinsverantwortlichen zeigten sich von diesem Vorfall ebenso geschockt, wie die mitgereisten Anhänger. Unter diesen traurigen Umständen war es auf Albstädter Seite nicht möglich das Spiel auszutragen. Gastgeber 1. FC Heiningen und auch der angesetzte Schiedsrichter hatten dafür Verständnis, und gemeinsam einigten sich die beiden Teams und der Unparteiische darauf die Partie nicht anzupfeifen. "In so einem Fall ging ein Menschenleben vor. Da ist Fußball absolut zweitrangig", sagt der Albstädter Sportvorstand Rolf Niggel. "Wir haben uns dann mit Heiningen und dem Schiedsrichter geeinigt dieses Spiel nicht anzupfeifen. Alle Parteien hatten Verständnis für unser Handeln." Ob es einen Nachholtermin geben wird, konnte der Albstädter Funktionär am Samstagabend zunächst noch nicht sagen. Doch der Württembergische Fußballverband reagierte schnell und setzte die Partie bereits auf den kommenden Mittwochabend um 18.30 Uhr an. So müssen sich die Albstädter wohl noch einmal auf den Weg auf die Voralb machen.