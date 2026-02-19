Der FV Lörrach-Brombach bietet ein Sportangebot für Kinder mit Beeinträchtigung an. Wenn dort der Ball rollt, spielen körperliche oder geistige Einschränkungen keine Rolle.

Was diese Mannschaft so besonders macht, ist nicht etwa der sportliche Erfolg, sondern der Zusammenhalt und die Vielfalt im Team. „Bei uns spielen Kinder, die in dieser Form eigentlich nie zusammenspielen würden”, freut sich Dominik Kiesewetter, FVLB-Vorstandsmitglied und Trainer der Inklusionsmannschaft, über diese besondere Form des sportlichen Miteinanders: „Wir haben Spieler mit verschiedensten Formen der Beeinträchtigung im Team, ob körperlich oder geistig. Hinzu kommen Kinder mit einem schwierigen Verhaltensmuster.“ Immer wieder stoßen auch Akteure ohne Beeinträchtigung aus den Jugendteams des FV Lörrach-Brombach zur Inklusionsmannschaft. Die Freude am Sport verbindet.

Wichtig: verlässliche Bezugspersonen Knapp zweieinhalb Jahre ist es her, als im Grüttpark das erste Training der Inklusionsmannschaft über die Bühne ging. Bei der Premiere am 20. September waren 16 Kinder im Alter von zehn bis 18 Jahren mit von der Partie. „Zwölf von den 16 Kindern, die damals beim ersten Training dabei waren, sind heute noch bei uns aktiv”, berichtet Kiesewetter. Seither hat die Mannschaft viel erlebt.

Keine drei Wochen nach der ersten Einheit stand das Inklusionsteam des FVLB beim PTSV Jahn Freiburg auf dem Rasen und nahm erstmals am Spielbetrieb teil. Es folgte der Start in der Inklusionsliga des Südbadischen Fußballverbandes, Duelle gegen die inklusiven Mannschaften des FC Basel und Werder Bremen, sowie der erste Heimspieltag im September 2024. Beim amtierenden Schweizer Meister durften die Nachwuchskicker die Profis zudem in einem Pokalspiel auf den Platz begleiten und vor knapp 26 000 Menschen in den Basler St. Jakob-Park einlaufen. „Ein Kind kam auf mich zu und sagte, dass nun endlich sein Traum wahr werde, das sind natürlich besondere Momente”, so Kiesewetter.

In der Rheinstadt folgte im Juli 2025 dann ein weiteres Highlight. Die Grüttkicker gastierten beim „Special Youth Camp“ in Basel und standen neben großen Clubs wie Bayer Leverkusen, Schalke 04, Mainz 05, Werder Bremen sowie dem Ausrichter FC Basel auf dem Feld. „Es funktionieren mit dem FC Basel beim Thema Inklusion Dinge über Grenzen hinweg, die sonst nicht so klappen würden. Es kann so einfach sein“, sagt Kiesewetter.

Um den Trainings- und Spielbetrieb der Inklusionsmannschaft zu gewährleisten, kümmern sich sechs Trainerinnen und Trainer um die Fußballer. Thomas Sieberer, Dominik Kiesewetter, Dijan Krasniqi, Frank Isemann, Anika Burger und Corina Füller fungieren gemeinsam als Trainerstab.

„Es ist wichtig, dass die Kinder gleichbleibende Bezugspersonen haben. Im Normalfall sind wir im Training meist zu dritt und bei den Spieltagen zu viert. Aktuell trainieren wir im Impulsiv, bei besserem Wetter geht es dann wieder ins Grütt“, erklärt Kiesewetter.

Das Regelwerk des Südbadischen Fußballverbands ist an die Rahmenbedingungen angepasst. Auf dem Spielfeld stehen ein Torwart und sechs Feldspieler, von denen mindestens drei Spieler eine Beeinträchtigung haben müssen. Sollte eine Mannschaft mit drei Toren Differenz in Führung gehen, darf die Mannschaft, die in Rückstand liegt, einen zusätzlichen Akteur aufs Feld bringen. Trifft ein Spieler ohne Beeinträchtigung das Tor, muss der nächste Treffer von einem Spieler mit Beeinträchtigung erzielt werden. Die Regeln garantieren Chancengleichheit und Fairness für alle Spieler.

Bahlinger SC gewinnt mit Spielern des FVLB

„Wir haben bei einem zurückliegenden Turnier einmal zwei Spieler an den Bahlinger SC abgegeben, damit der BSC antreten kann. Im direkten Duell haben wir dann gegen Bahlingen verloren und unsere Spieler hatten maßgeblichen Anteil an unserer Niederlage. Danach waren trotzdem alle glücklich und die Welt war in Ordnung. Das wär bei anderen Jugendmannschaften teils unvorstellbar“, erzählt Kiesewetter.

Innerhalb Lörrachs erhält das Team viel Zuspruch und Unterstützung. Das Sanitätshaus Engelhardt&Kocsis steuert Materialien wie etwa Schuheinlagen bei. Auch Intersport Sportmüller unterstützt die jungen Kicker regelmäßig mit Sportutensilien.

Als Schirmherr des Projekts fungiert Profi-Torwart Felix Gebhardt, der für den SSV Jahn Regensburg in der 3. Liga aktiv ist und die Jugend des FV Lörrach-Brombach durchlief. Eine besondere Form der Unterstützung erhält die Inklusionsmannschaft von der Stiftung „direct help better future“ in Person von Alexandra Sieberer. „Was sie seit dem Beginn dieses Projekts an Arbeit und Aufwand in das Team investiert hat ist wirklich unfassbar“, so Kiesewetter.

Gemeinsam mit ihr entstand seinerzeit auch die Idee für eine Inklusionsmannschaft. „Wir haben uns besprochen und ein paar Ideen in den Raum geworfen. Dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein wöchentliches Angebot für Kinder mit Beeinträchtigung zu schaffen, da sie dasselbe Recht haben, wie alle anderen auch. Mittlerweile kommen immer mehr Spiele und Turniere dazu“, sagt Kiesewetter. Er wünscht sich, dass mehr Vereine im Bezirk ein inklusives Angebot auf die Beine stellen. „Es sollte unbedingt mehr solcher Angebote geben. Es ist nicht so kompliziert, wie man denkt.“