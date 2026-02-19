Der FV Lörrach-Brombach bietet ein Sportangebot für Kinder mit Beeinträchtigung an. Wenn dort der Ball rollt, spielen körperliche oder geistige Einschränkungen keine Rolle.
Was diese Mannschaft so besonders macht, ist nicht etwa der sportliche Erfolg, sondern der Zusammenhalt und die Vielfalt im Team. „Bei uns spielen Kinder, die in dieser Form eigentlich nie zusammenspielen würden”, freut sich Dominik Kiesewetter, FVLB-Vorstandsmitglied und Trainer der Inklusionsmannschaft, über diese besondere Form des sportlichen Miteinanders: „Wir haben Spieler mit verschiedensten Formen der Beeinträchtigung im Team, ob körperlich oder geistig. Hinzu kommen Kinder mit einem schwierigen Verhaltensmuster.“ Immer wieder stoßen auch Akteure ohne Beeinträchtigung aus den Jugendteams des FV Lörrach-Brombach zur Inklusionsmannschaft. Die Freude am Sport verbindet.