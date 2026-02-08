Fünferpack in Halbzeit zwei

Zur zweiten Hälfte wurden sechs Spieler getauscht und nach einer Stunde schraubte das Team von Trainer Philipp Wolf das Ergebnis in die Höhe. Silas Bader (64./80.), Noah Neff (66.), Christos Thomaidis (74./Elfmeter) trugen sich in die Torschützenliste ein. In der 90. Minute trafen die Gastgeber zum 4:8-Endstand. TSG Balingen II: Zirngibl (46. Dogan) – Knobloch (46. Fortenbacher), Maier (46. Fritz), Draskovic (46. Leoniello), Berger, König (30. Bader), Barth (46. Thomaidis), Inan, Schneider (46. Cuflom), Neff, Quartey. TSV Riedlingen – FC 07 Albstadt 2:1 (1:0). Die Gäste aus dem Zollernalbkreis übernahmen in der ersten Halbzeit die Kontrolle und erspielten sich mehrere gute Chancen. Nicolas Gil Rodriguez scheiterte nur knapp, Semih Cetin traf die Latte und Samed Güngör verzog. Effektiver präsentierten sich jedoch die Gastgeber aus der Landesliga (4): Nach einem Eckball brachte Lukas Renz Riedlingen mit 1:0 in Führung (38.) – zugleich der Halbzeitstand. Nach der Pause war beiden Teams die körperliche Belastung der Vorbereitung anzumerken, das Tempo ließ etwas nach. Nach einem Konter jubelten erneut die Hausherren, als Finn Scheit auf 2:0 erhöhte (52.). Albstadt antwortete jedoch prompt: Neuzugang Dominik Mitrenga erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand. Weitere Tore fielen nicht mehr. „In der ersten Halbzeit haben wir es richtig gut gemacht, hatten viel Ballbesitz und klare Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Nach dem 2:0 sind wir noch einmal zurückgekommen, aber insgesamt müssen wir unsere Chancen konsequenter nutzen“, bilanzierte FC07-Spielertrainer Samed Akbaba. FC07 Albstadt: Leitenberger; Bradara, Güngör (55. Simon), Gil Rodriguez, Mazrekaj, Banda, Dzaferi (27. Mitrenga), Maier (69. Crincoli), A. Cetin (69. Bacher), Nikloletic, S. Cetin. SV Sigmaringen – TSV Harthausen/Scher 2:4 (0:2). Für die Mannschaft von Trainer Stefan Bach lief es beim Bezirksligisten, bei dem der Ex-Ebinger Riccardo Spataro als Trainer angeheuert hat, zufriedenstellend. Finn Locher und Maximilien Czopiak hatten die Scher-Kicker bis zur Pause mit 2:0 in Führung geschossen. Die Gastgeber kamen durch einen verwandelten Elfmeter zum 1:2-Anschluss (57.). Tobias Gratz (60.) und erneut Czopiak (72.) stellten jedoch die Weichen für den Erfolg. In der 73. Minute kamen die Gäste noch zum 2:4. TSV Harthausen/Scher: Reinhardt – Fabian Maier (46. Lukas maier), Gauggel, Rösch, Abt, Balci, Czopiak (73. Gudelj), Losekamm, Gratz, Locher (57. Gabriel), Zorlu.