Das „Wolfs-Rudel“lässt es am Bodensee in Radolfzell krachen. Der TSV Harthausen/Scher siegt in Sigmaringen. Der FC 07 Albstadt unterliegt beim TSV Riedlingen knapp.
In Torlaune präsentierten sich die Zollern-Landesligisten bei ihren Testspielen. FC 03 Radolfzell – TSG Balingen II 4:8 (3:3). Ein wahres Torfestival wurde auf dem Kunstrasen in Radolfzell geboten. Bastian Berger und Colin Draskovic brachten die Balinger U23 früh mit 2:0 in Front. Nach einer halben Stunde stand es beim 2:2 wieder Remis. Und die Gastgeber, die auch in der Landesliga spielen, gingen in der 36. Minute durch einen verwandelten Strafstoß mit 3:2 in Führung. Vor der Pause trafen erneut Colin Draskovic zum 3:3 und Mirhan Inan zum 3:4 und somit zur erneuten Balinger Führung.