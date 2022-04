1 Unglücksrabe: Torwart Ramon Castellucci patzt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Rückschlag für die Kickers: Die spielten unter der Woche in Bruchsal nur unentschieden und verloren dann am Samstag sogar gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen.















Schwarzer Samstag für die Stuttgarter Kickers. Zwar hatten sich die Regenwolken über Degerloch zum Anpfiff verzogen, dennoch standen die „Blauen“ in der Fußball-Oberliga am Ende im Regen. Die Mannschaft von Mustafa Ünal verlor die Partie gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 1:2 (1:1) und damit auch die Tabellenführung. Die holte sich Rivale SGV Freiberg mit einem 4:1-Sieg gegen Ilshofen zurück. Nach dem enttäuschenden Unentschieden unter der Woche in Bruchsal war dies der nächste Rückschlag für die Kickers. Deren Trainer ließ sich jedoch nicht entmutigen. „Natürlich tut das weh“, sagte Ünal, „aber wir geben nicht auf, sondern sind jetzt wieder der Jäger.“ Schon am Mittwoch (19 Uhr) im Nachholspiel gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen.

Zunächst einmal haben die Kickers gegenüber dem Rivalen Freiberg diese Woche aber fünf Punkte liegen lassen. Dabei hatte Ünal die Marschroute ausgegeben, nicht zum dritten Mal nacheinander in Rückstand geraten. Und dann das! Es waren gerade einmal 100 Sekunden gespielt, da führten die Gäste. Torwart Ramon Caste llucci hatte eine harmlose Flanke nicht festhalten können, so dass Yannick Toth nur noch einzuschieben brauchte. Vor der Pause bestimmten die Kickers danach aber über weite Strecken das Spiel – und kamen durch einen Distanzschuss von Nico Blank zum verdienten Ausgleich (32. Minute).

Nach dem Wechsel klappte aber nach vorne nicht mehr viel – und hinten „haben wir die Konter schlecht verteidigt“, so Sportdirektor Marc Stein. Aus so einem Angriff resultierte dann das 2:1 für die Bietigheimer, als Filimon Gerezgiher am langen Pfosten eine Flanke unbehindert einschießen konnte (65.). Danach fehlte bei den Kickers der spielerische Faden, die wenigen Chancen – etwa ein Latten-Kopfball von Mijo Tunjic – resultierten aus Einzelaktionen. „Wir sind gar nicht mehr konstruktiv ins letzte Drittel gekommen“, sagte Stein, der zugab: „Für unsere Ansprüche war das eindeutig zu wenig.“

Und das, obwohl Trainer Ünal nahezu aus dem Vollen schöpfen konnte, wenngleich deutlich wurde, dass Markus Obernosterer noch nicht über 90 Minuten fit ist. Und Ruben Reisig fehlte komplett. Wie lange? Ist offen, doch Ünal macht wenig Hoffnung auf eine rasche Genesung des Defensivspielers, der an muskulären Problemen leidet. „In zehn Tagen wissen wir vielleicht mehr.“ Bis dahin steht nicht nur das Heimspiel gegen Rielasingen auf dem Programm, sondern auch die schwere Partie am nächsten Samstag (17 Uhr) in Göppingen. Als Jäger der Freiberger.