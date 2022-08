1 Kickers-Neuzugang Loris Maier (hier gegen Fürth) trifft mit einem Doppelpack. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Stuttgarter Kickers sind ihrer Favoritenrolle in der Fußball-Oberliga gerecht geworden. Zum Saisonstart gab es einen klaren Sieg bei Aufsteiger FC Holzhausen.















Die Stuttgarter Kickers haben auf die erfolgreiche Kür im DFB-Pokal zum Start der Fußball-Oberliga einen Pflichtsieg folgen lassen. Der Titelfavorit gewann am Samstag beim Aufsteiger FC Holzhausen 4:0 (1:0) und hat sich damit gleich mal an die Tabellenspitze gesetzt. Trainer Mustafa Ünal änderte seine Formation gegenüber dem Pokal-Sieg auf zwei Positionen: Für Paul Polauke rückte David Kammerbauer auf seine Stammpositionen in der linken Abwehrkette, für Neuzugang Lukas Kiefer kam zunächst der offensivere David Braig in die Anfangsformation, musste aber noch vor der Pause verletzungsbedingt dem ehemaligen Ulmer wieder Platz machen. Auch Neuzugang David Nieland, der erst am Freitag vom Regionalligisten TSV Steinach Haiger verpflichtet wurde, stand erwartungsgemäß noch nicht im Kader, doch Ünal betont: „Die Alternative vorne drin war uns wichtig. Er hat seine Qualitäten und wird von uns die notwendige Zeit bekommen, diese zu zeigen.“

Für die beruhigende Führung im Panoramastadion in Sulz sorgte dann schon vor der Pause Kapitän Kevin Dicklhuber (26.), der nach Pass von Loris Maier traf. Kurz nach dem Wechsel war es dann Loris Maier selbst, der mit dem 2:0 für die Vorentscheidung sorgte (47.). Und vier Minuten später dann auch für die Entscheidung. Da traf der Neuzugang der TSG Backnang zum 3:0„Er hat in den ersten Spielen schon gezeigt, dass er uns einen Mehrwert bringt“, sagt Sportdirektor Marc Stein, „es ist einfach wichtig, dass wir diese Saison breiter aufgestellt sind.“ Den Schlusspunkt setzte schließlich der eingewechselte Halim Eroglu in der 90. Minute. „Wir haben gleich mal ein Zeichen gesetzt“, so Marc Stein, „auch wenn es in der ersten Hälfte noch Luft nach oben gab, aber das ist normal.“

In den nun folgenden englischen Wochen wird es noch Gelegenheiten geben, dass sich Spieler aus dem zweiten Glied empfehlen können. Vor dem Heimspiel-Start in der Liga am nächsten Samstag (14 Uhr) gegen den FC Nöttingen steht noch eine Pokal-Aufgabe auf dem Programm. In der zweiten Runde des WFV-Wettbewerbs treten die Blauen am Dienstag (18 Uhr) beim Landesligisten VfL Nagold an – und ein Weiterkommen ist fest eingeplant. Zur Erinnerung: Ende März setzten sich die Kickers im Viertelfinale des vergangenen Wettbewerbs mit 3:0 eben in Nagold durch. Stein: „aber wir haben damals gesehen, dass es ein harter Brocken ist.“ Dennoch ist der Rest bekannt, am Ende folgte der Sieg im Finale gegen Ulm. Dennoch setzt Coach Ünal die Prioritäten und betont: „Wir wollen aufsteigen.“