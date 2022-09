1 Der starke Konrad Riehle trifft gleich doppelt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Auch im Nieselregen von Degerloch ließen sich die Stuttgarter Kickers den Platz an der Sonne in der Fußball-Oberliga nicht nehmen. Vor 2210 Zuschauern im Gazi-Stadion gab es gegen die Sport-Union Neckarsulm einen ungefährdeten 5:1(2:0-)Sieg, der schon zu Halbzeit nicht mehr in Gefahr war. Die von Beginn überlegenen Blauen brachen in der 34. Minute das Abwehrbollwerk der überforderten Gäste, nach einem der zahlreichen Eckbälle war David Braig mit dem Führungstreffer zur Stelle (34.).

Der Stürmer war erwartungsgemäß wieder in die Startformation gerückt, während Stammtorwart Ramon Castellucci weiter pausierte und genau wie Lukas Kiefer noch nicht einmal auf der Bank saß. Trainer Mustafa Ünal sagte zu den Gründen: „Wir müssen auch perspektivisch denken.“ Sieben Minuten nach der Führung überlief der starke Konrad Riehle den aufgerückten Torhüter der Neckarsulmer und konnte zum 2:0 einschieben. Riehle war es auch, der kurz nach der Pause ein Missverständnis der Gäste zum 3:0 nutze. Ärgerlich dann nur, dass auch die Kickers-Abwehr inklusive Torwart David Nreca-Bisinger danach nicht gut aus sah, so dass die Sport-Union durch Emmanuel Godwin Atutononu McDonald (heißt wirklich so!) zum Ehrentreffer kam (49.). „Man darf nicht vergessen, dass David ein junger Torwart ist, der die letzten zwei Spiele gut gehalten hat“, sagte Kickers-Coach Ünal zu dem Fehler. „Wir waren kurz geschockt, aber die Reaktion war gut.“

Denn danach bestimmten wieder nur die Kickers das einseitige Spiel und kamen erneut durch Braig (57.) sowie den eingewechselten Halim Eroglu (85.) noch zum 5:1. Dabei hätte der Sieg sogar noch deutlicher ausfallen können, doch bei einem Schuss von Kevin Dicklhuber zum Beispiel klärte Julian Grupp auf der Linie, der dann in der 87. Minute noch die gelb-rote Karte bei den Neckarsulmern sah. Deren Trainer Walter Thomae gab zu: „Das war ein ganz schwaches Spiel von uns, für das ich mich entschuldigen muss.“

Im Gegensatz zu den Kickers: Für die geht am nächsten Samstag (15.30 Uhr) beim Aufsteiger Offenburger FV weiter – wieder mit einem 5:1 wie in den vergangen beiden Partien?